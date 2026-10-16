i Thomas Morgenstern äußert sich zu Helikopter-Diebstahl. Montage: ORF, Instagram Mysteriöser Heli-Diebstahl 800.000 Euro! Morgenstern kämpft um seine Zukunft Der gestohlene Hubschrauber stellt Thomas Morgenstern vor eine ungewisse Zukunft. Kurz vor seinem 40. Geburtstag verrät er, wie es weitergehen soll. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war als Skispringer ganz oben, später hob Thomas Morgenstern als Pilot ab. Doch ausgerechnet in der Luftfahrt muss der dreifache Olympiasieger jetzt einen herben Rückschlag verkraften. Der einzige Hubschrauber seiner Firma wurde gestohlen!

Bei "Walek wandert" auf Ö3 gibt der Kärntner nun Einblicke in seine schwierige Situation. Einen konkreten Plan B hat er derzeit nicht. Trotzdem bleibt er so positiv, wie es geht: "Aufgeben ist keine Option."

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Morgenstern, Polster und Stermann als Nikolaus-Helfer i ?

Ein Ersatz ist schließlich alles andere als günstig. Ein neuer Hubschrauber in der benötigten Größe würde rund 800.000 Euro kosten, dazu kommt eine Wartezeit von etwa einem Jahr. Deshalb soll nun nach einer gebrauchten Maschine gesucht werden. Sein Ziel bleibt, die Firma wieder auf die Beine zu stellen.

Und auch privat steht eine große Zahl an. Am 30. Oktober wird Morgenstern 40 Jahre alt. Während er seinen 30er noch mit einer großen Halloween-Party gefeiert hatte, soll es dieses Mal gemütlicher werden. Die Sorgen um seine Firma haben die Geburtstagsplanung in den Hintergrund gedrängt.

Das ganze Gespräch gibt's am Sonntag, 18. Oktober, von 9 bis 11 Uhr auf Ö3.