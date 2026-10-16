800.000 Euro! Morgenstern kämpft um seine Zukunft

Er war als Skispringer ganz oben, später hob Thomas Morgenstern als Pilot ab. Doch ausgerechnet in der Luftfahrt muss der dreifache Olympiasieger jetzt einen herben Rückschlag verkraften. Der einzige Hubschrauber seiner Firma wurde gestohlen!
Bei "Walek wandert" auf Ö3 gibt der Kärntner nun Einblicke in seine schwierige Situation. Einen konkreten Plan B hat er derzeit nicht. Trotzdem bleibt er so positiv, wie es geht: "Aufgeben ist keine Option."
Ein Ersatz ist schließlich alles andere als günstig. Ein neuer Hubschrauber in der benötigten Größe würde rund 800.000 Euro kosten, dazu kommt eine Wartezeit von etwa einem Jahr. Deshalb soll nun nach einer gebrauchten Maschine gesucht werden. Sein Ziel bleibt, die Firma wieder auf die Beine zu stellen.
Und auch privat steht eine große Zahl an. Am 30. Oktober wird Morgenstern 40 Jahre alt. Während er seinen 30er noch mit einer großen Halloween-Party gefeiert hatte, soll es dieses Mal gemütlicher werden. Die Sorgen um seine Firma haben die Geburtstagsplanung in den Hintergrund gedrängt.
Das ganze Gespräch gibt's am Sonntag, 18. Oktober, von 9 bis 11 Uhr auf Ö3.