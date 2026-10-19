i Das Fünf-Sterne-Resort nahe Arona, rund 45 Autominuten von Mailand entfernt. Die Zimmerpreise variieren je nach Termin und Kategorie. iStock©:EleSi Schauriges Märchenschloss In diesem Geister-Hotel wartet jemand seit 559 Jahren Ein märchenhaftes Schloss, eine verbotene Liebe und ein Geist, der angeblich keine Ruhe findet: Am italienischen Lago Maggiore kannst du übernachten. Von Heute Life 19.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Castello Dal Pozzo eincheckt, bekommt möglicherweise mehr als luxuriöse Zimmer, ausgezeichnete Küche und einen traumhaften Blick auf den Lago Maggiore geboten. Denn hinter den jahrhundertealten Mauern des italienischen Märchenschlosses soll eine junge Frau umgehen, die seit 559 Jahren auf ihre große Liebe wartet. Ihr Name ist Barbara Visconti – und ihre tragische Geschichte lässt selbst hartgesottene Urlauber erschaudern.

Eine verbotene Liebe und Rapunzel?

Wir schreiben das Jahr 1467. Die junge Adelstochter Barbara Visconti verliebt sich unsterblich in den Hauptmann Matteo de Grandis, der als Gast im Schloss ihres Vaters untergebracht ist. Doch die Romanze steht unter keinem guten Stern: Barbara ist bereits einem anderen Mann versprochen. Als ihr Vater von der heimlichen Liebe erfährt, soll er seine Tochter kurzerhand im höchsten Turm des Schlosses eingesperrt haben.

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Auch der Park des historischen Schlosses ist unbedingt sehenswert. iStock©EleSi

Matteo wird fortgeschickt und darf nicht zurückkehren. Barbara wartet verzweifelt auf ihren Geliebten, blickt Tag für Tag aus dem Turmfenster – doch vergeblich. Der Legende nach verweigert die junge Frau schließlich aus Kummer Nahrung und Wasser und stirbt einsam in ihrem Gefängnis.

Barbara soll bis heute herumgeistern

Doch damit endet die Geschichte angeblich nicht. Besucher wollen in der Vergangenheit nachts das Weinen einer jungen Frau gehört haben. Andere berichten von einer schemenhaften Gestalt am Fenster des Turms. Soll es tatsächlich Barbara sein, die selbst nach mehr als fünf Jahrhunderten noch immer auf ihren Matteo wartet?

Die Schlossbetreiber selbst machen aus der unheimlichen Überlieferung kein Geheimnis. Im Südturm befindet sich sogar ein Hotelzimmer namens "Queen Superior Barbara", das über eine Wendeltreppe erreichbar ist. Ob dort tatsächlich ein Geist wohnt, bleibt natürlich der Fantasie der Gäste überlassen.

Fünf Sterne mit Gänsehaut

Heute ist das neugotische Castello Dal Pozzo im piemontesischen Oleggio Castello ein exklusives Fünf-Sterne-Resort. Die Anlage umfasst 46 Zimmer und Suiten, mehrere Restaurants, einen weitläufigen historischen Park und einen saisonalen Infinity-Pool. Seit sechs Generationen befindet sich das Anwesen im Besitz der Familie Dal Pozzo.

Besonders im Herbst, wenn sich Nebel über die Hügel am Lago Maggiore legt und die alten Türme geheimnisvoll aus der Landschaft ragen, bietet das Schloss eine geradezu filmreife Kulisse für einen außergewöhnlichen Kurzurlaub.

Wer zu Halloween also lieber echten Schlossmauern als künstlichen Spukhäusern einen Besuch abstattet, findet hier ein Reiseziel zwischen Luxus, Romantik und Gänsehaut. Und wer nachts plötzlich ein leises Schluchzen hört, sollte vielleicht lieber nicht nachsehen, woher es kommt.