i Wattestäbchen gehören ins Badezimmer? Von wegen! Warum du sie auch in deiner Küche brauchen könntest. iStock/Rakesh Naidu (Symbolbild) Geheimwaffe aus dem Bad Darum solltest du Wattestäbchen in die Küche legen Du schrubbst und schrubbst, doch der Dreck in den Ritzen bleibt? Die Lösung liegt vielleicht in deinem Badezimmer. Von Heute Life 12.10.2026, 14:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du hast die Küche gerade gründlich geputzt: Die Arbeitsfläche glänzt, das Spülbecken ist sauber und auch der Herd sieht wieder aus wie neu. Zumindest auf den ersten Blick. Denn rund um die Drehknöpfe, in den schmalen Fugen und hinter den Armaturen verstecken sich oft noch kleine Schmutzreste. Und ausgerechnet dort kommt man mit einem gewöhnlichen Schwamm kaum hin. Die Lösung liegt überraschenderweise nicht im Putzschrank, sondern im Badezimmer.

Kleine Helfer gegen hartnäckigen Schmutz

Ihr größter Vorteil ist ihre Größe. Mit den schmalen Watteenden erreichst du selbst winzige Zwischenräume, in denen sich Fett, Staub und Krümel über Wochen ansammeln können. Dafür genügt es, ein Wattestäbchen leicht mit Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel anzufeuchten. Anschließend kannst du vorsichtig über die verschmutzten Stellen fahren.

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Besonders praktisch: Die Watte nimmt gelösten Schmutz auf, statt ihn bloß von einer Ecke in die nächste zu schieben. Ist das Stäbchen schmutzig, wird es einfach ausgetauscht.

Hier lohnt sich der Trick besonders

Ein echter Problemfall sind die Drehknöpfe am Herd. Rund um ihre Ränder sammeln sich gerne Fettspritzer und eingetrocknete Essensreste. Mit einem Wattestäbchen kommst du gezielt in die schmalen Rillen, ohne gleich das ganze Kochfeld schrubben zu müssen.

Auch an den Übergängen zwischen Spüle und Arbeitsplatte kann der kleine Helfer punkten. Dort, wo sich Wasserreste und Schmutz festsetzen, lässt sich mit der Watte vorsichtig nacharbeiten. Bei Kalkspuren rund um den Wasserhahn hilft ein geeignetes Reinigungsmittel. Wichtig ist allerdings, dass es zum Material der Armatur passt.

Auch Kühlschrank & Kaffeemaschine profitieren

Nicht nur rund um Herd und Spüle gibt es versteckte Schmutzecken. Im Kühlschrank setzen sich Krümel und Rückstände gerne in den Rillen der Türdichtungen oder an schwer erreichbaren Kunststoffkanten fest. Mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen lassen sich solche Stellen gezielt reinigen. Auch die Umgebung des Ablauflochs an der Kühlschrankrückwand kann damit vorsichtig gesäubert werden. Zum Freimachen eines verstopften Ablaufs solltest du allerdings die Herstellerhinweise beachten.

Ähnlich praktisch ist der Trick bei Kaffeemaschinen oder Standmixern. Kleine Fugen an abnehmbaren Teilen und schwer erreichbare Gehäusekanten lassen sich damit oft leichter säubern.

Vorsicht bei Elektrogeräten

So nützlich Wattestäbchen auch sind: Nicht überall solltest du damit herumstochern. Vor der Reinigung elektrischer Küchengeräte unbedingt den Stecker ziehen. Flüssigkeit darf weder in Schalter noch in elektrische Öffnungen gelangen. Für empfindliche Oberflächen solltest du außerdem nur geeignete Reiniger verwenden.

Und noch ein wichtiger Punkt: Lose Wattefasern haben in Lebensmittelbereichen oder im Inneren von Geräten nichts verloren. Kontrolliere deshalb nach dem Putzen, ob Rückstände geblieben sind.