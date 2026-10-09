i Er sieht unscheinbar aus, kann aber im Geschirrspüler richtig praktisch werden. iStock/Alex Liew (Symbolbild) Smarter Putz-Trick Darum gehört ein Strohhalm in deinen Geschirrspüler Ein Strohhalm im Geschirrspüler? Klingt ziemlich verrückt, kann aber ein nerviges Alltagsproblem im Handumdrehen lösen. Von Heute Life 09.10.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kinder kommen aus der Schule, die Sporttasche landet im Vorzimmer und auf der Küchenarbeitsplatte sammeln sich schon wieder die Trinkflaschen. Eine für den Kindergarten, eine fürs Büro und natürlich noch die große Wasserflasche vom Training. Spätestens beim Einräumen des Geschirrspülers beginnt dann das große Rätselraten: Wohin bloß mit all den Flaschen?

Kleines Problem mit großen Folgen

Wer wiederverwendbare Trinkflaschen verwendet, kennt das Dilemma. Einerseits sollen sie regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Andererseits stehen viele Modelle im Geschirrspüler nicht besonders stabil.

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Gerade leichte Kunststoffflaschen können durch die Wasserstrahlen verrutschen. Im ungünstigsten Fall landen sie quer im Korb, blockieren andere Geschirrteile oder werden nicht ordentlich ausgespült. Also bleibt oft nur das mühsame Reinigen von Hand – dabei gibt es einen verblüffend einfachen Kniff.

Dieser Strohhalm-Trick sorgt für Halt

Alles, was du dafür brauchst, ist ein stabiler, ausreichend langer Edelstahl-Strohhalm. Die Idee dahinter ist simpel: Stecke den Strohhalm über einen senkrechten Haltestab im Geschirrkorb. Dadurch wird der Stab verlängert und kann einer hohen Trinkflasche zusätzlichen Halt geben.

Anschließend stellst du die Flasche mit der Öffnung nach unten über die verlängerte Halterung. So kann sie weniger leicht zur Seite kippen. Am besten funktioniert das im unteren Geschirrkorb, sofern dort genügend Platz vorhanden ist. Im oberen Korb könnte es für die zusätzliche Höhe schnell zu eng werden.

Vorsicht: Nicht jeder Strohhalm eignet sich

Wichtig ist, dass der Strohhalm fest auf dem Haltestab sitzt und nicht verrutschen kann. Modelle aus Glas sind wegen der Bruchgefahr ungeeignet. Auch weiche Silikonstrohhalme bieten meist nicht die nötige Stabilität. Außerdem darf die Konstruktion weder die Sprüharme blockieren noch an empfindlichen Teilen des Geschirrspülers anstoßen. Ein kurzer Kontrollblick vor dem Start lohnt sich.

Und noch etwas ist entscheidend: Nicht jede Trinkflasche darf in den Geschirrspüler. Besonders bei isolierten Edelstahlflaschen, beschichteten Modellen oder speziellen Verschlüssen solltest du vorher die Herstellerangaben prüfen.

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Saubere Flaschen ohne großes Herumräumen

Sitzt alles sicher, kann der kleine Küchenhelfer das Einräumen deutlich erleichtern. Die Flaschen bleiben besser an ihrem Platz und lassen sich mitunter platzsparender unterbringen. Deckel, Dichtungen und Trinkaufsätze solltest du trotzdem regelmäßig auseinandernehmen und gründlich reinigen.