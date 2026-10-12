i Selbst beim sorgfältigen Mülltrennen passieren Fehler. iStock/Leonsbox (Symbolbild) Typische Mist-Fallen Diese 7 Alltagsdinge landen oft im falschen Müll Pizzakartons, Kassenzettel, Korken – viele landen in der falschen Tonne. So entsorgst du diese sieben Dinge richtig. Von Heute Life 12.10.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pizza ist aufgegessen, der Kassabon zerknüllt und das Backpapier wandert nach dem Kochen in den Mist. Noch schnell alles in die richtige Tonne werfen – fertig! Doch genau dabei passieren Fehler, die vielen gar nicht bewusst sind. Denn nicht alles, was nach Papier aussieht, gehört ins Altpapier. Und auch Kunststoff ist nicht automatisch ein Fall für die Gelbe Tonne. Wer richtig trennen möchte, sollte diese sieben Stolperfallen kennen.

1. Pizzakartons

Die Schachtel besteht aus Karton, also ab in die Papiertonne? Nicht unbedingt! Laut MA 48 darf ein sauberer Pizzakarton ins Altpapier. Kleben allerdings Käsereste daran oder ist er stark verschmutzt, gehört er in den Restmüll.

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2. Kassabons

Nach dem Einkauf landet der Kassabon oft beim Altpapier. Dabei bestehen viele Rechnungszettel aus Thermopapier. Dieses ist für das Papierrecycling ungeeignet und gehört in den Restmüll.

3. Backpapier

Ausgerechnet Backpapier hat in der Papiertonne nichts verloren. Durch seine spezielle Behandlung ist es hitze- und fettbeständig, lässt sich aber nicht wie gewöhnliches Papier recyceln. Deshalb: ab in den Restmüll!

4. Korken

Die Weinflasche ist leer, der Korken steckt noch drin? Vor dem Einwerfen unbedingt entfernen! Korken gehören nicht in den Altglascontainer. Laut Wiener MA 48 gehören Wein- und Sektkorken in die Gelbe Tonne – unabhängig davon, ob sie aus Naturkork oder Kunststoff bestehen.

5. LED-Lampen

Die Lampe leuchtet nicht mehr? Dann bitte weder in den Restmüll noch zum Altglas werfen. LEDs sind Elektroaltgeräte, Energiesparlampen müssen ebenfalls getrennt gesammelt werden. Wiener Mistplätze und geeignete Rücknahmestellen sind dafür die richtige Adresse.

6. Gießkannen

Eine kaputte Kunststoff-Gießkanne gehört nicht automatisch in die Gelbe Tonne. Diese ist grundsätzlich für Verpackungen vorgesehen. Kleine Kunststoff-Gebrauchsgegenstände ohne Elektronik können laut Wiener Trennregeln in den Restmüll, sperrige Stücke auf den Mistplatz.

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7. Papiertaschentücher

Auch benutzte Taschentücher, Küchenrolle und Papierhandtücher werden häufig falsch entsorgt. Trotz ihres Materials gehören sie in den Restmüll – nicht in die Papiertonne.

Im Zweifel hilft die MA 48

Wer unsicher ist, muss nicht raten. Das Wiener Mist-ABC erklärt, wohin welcher Gegenstand gehört. Denn richtiges Mülltrennen beginnt oft bei den kleinen Dingen – und kann dafür sorgen, dass wertvolle Rohstoffe tatsächlich wiederverwertet werden.