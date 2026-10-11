i Waschmaschine und Wäschetrockner pixabay.com Haushalts-Tipp Teurer Fehler bei der Waschmaschine Waschmaschinentür offen lassen? Was sinnvoll klingt, kann dem Gerät schaden. Das solltest du beachten. Von Technik Heute 11.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Waschen die Tür der Waschmaschine offen lassen - das klingt zunächst sinnvoll. So soll die Trommel austrocknen und Schimmelbildung verhindert werden. Bei geschlossener Maschinentür können nämlich sogenannte Biofilme entstehen, die das Wachstum von Keimen und Bakterien fördern. Das führt dann zu unangenehmen Gerüchen.

Doch wer die Tür dauerhaft offen stehen lässt, riskiert Schäden am Gerät. Scharniere und Gummidichtungen sind nämlich nicht dafür ausgelegt, ständig belastet zu werden. Bleibt die Tür über längere Zeit geöffnet, können diese Teile ausleiern oder beschädigt werden. Die Folge: Undichtigkeiten oder Probleme beim Schließen.

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Außerdem erhöht sich durch das ständige Offenstehen das Risiko für Staub, Bakterien und Pilze, die sich in der Trommel ablagern, heißt es auf chip.de unter Berufung auf ÖKO-TEST.

Die richtige Lösung

ÖKO-TEST empfiehlt, die Waschmaschinentür nach dem Waschen mindestens eine halbe Stunde offen zu lassen. So haben Trommel und Tür genügend Zeit zum Trocknen. Danach kann die Tür wieder geschlossen werden - Schimmel, Keime und muffige Gerüche werden so wirksam verhindert, ohne die Lebensdauer der Maschine zu verkürzen.

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Zusätzlich sollte das Flusensieb regelmäßig geleert und die Waschmittelschublade gereinigt werden. Dort klumpen sonst Waschmittelreste fest, was ebenfalls zu Geruchsproblemen führen kann.