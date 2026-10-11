i Der Pkw blieb nach dem Crash in der Leitschiene stecken. laumat 23-Jähriger verletzt Pkw kracht gegen Laterne, bleibt in Leitschiene stecken Heftiger Crash kurz nach dem Tunnel Neubau in Hörsching: Ein 23-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Die B1 musste gesperrt werden. Von Oberösterreich Heute 11.10.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine umgerissene Straßenlaterne, ein in der Leitschiene verkeiltes Auto: Auf der Wiener Straße (B1) in Hörsching (Bez. Linz-Land) kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem schweren Unfall. Ein 23-Jähriger aus Wels war kurz nach Mitternacht von Linz Richtung Wels unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

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Laut Polizei prallte das Auto in Haid gegen mehrere Metallsteher und eine Straßenlaterne, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen die Leitschiene im Trennstreifen. Dort blieb der Wagen unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Tunnel Neubau stecken.

Zwei Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert. Schon auf der Anfahrt kam die erste Entwarnung: Der Lenker war weder eingeklemmt noch eingeschlossen. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn die Rettung verletzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen.

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Leitschiene demontiert

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und räumte gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen auf. Die umgerissene Laterne wurde neben der Straße abgelegt. Um das Auto bergen zu können, mussten die Einsatzkräfte einen Teil der Leitschiene demontieren.

Die B1 und der Tunnel Neubau waren für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde während der Bergungs- und Aufräumarbeiten durch das Ortsgebiet Neubau umgeleitet.