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Experte Günther Nussbaum hilft Pensionistin Ingrid Hammer.
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Pensionistin verzweifelt

32.000 Euro für neues Dach – jetzt regnet es ins Haus

Nach mehreren Hagelschäden ließ Ingrid Hammer ihr Dach sanieren. Doch statt eines dichten Dachs hat sie nun undichte Fenster und Wasser im Haus.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
11.10.2026, 06:46
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Eigentlich wollte Pensionistin Ingrid Hammer einfach nur ihr in die Jahre gekommenes Dach in Waldkirchen an der Thaya in Oberösterreich sanieren lassen. Weil kurzfristig nur schwer geeignete Fachbetriebe zu finden waren, suchte sie über eine Handwerkerplattform nach Hilfe.

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Rund 32.000 Euro bezahlte die Hausbesitzerin für die Arbeiten. Doch das Ergebnis sorgt für Probleme: Bei Regen dringt Wasser ins Haus, zudem sind Dachflächenfenster undicht.

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Viele Fragen sind noch offen

Bis heute gibt es Unklarheiten rund um die Auftragserteilung und die Ausführung der Sanierungsarbeiten. Für Ingrid Hammer ist damit aus der dringend notwendigen Reparatur ein belastendes Problem geworden.

Günther Nussbaum entdeckt Auffälligkeiten

Bei der Begutachtung nimmt Experte Günther Nussbaum das Dach genauer unter die Lupe. Dabei stößt er auf mehrere Auffälligkeiten. Außerdem macht er im Dachstuhl eine überraschende Entdeckung. Mehr dazu sieht man am 11. Oktober um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 bei der neuen Folge "Pfusch am Bau".

red,11.10.2026, 06:46
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