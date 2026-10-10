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Der Bub wurde per Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.
Der Bub wurde per Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.
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Drama in OÖ

Bub (3) stürzt aus Fenster – schwere Kopfverletzungen

Drama in Bad Zell: Ein Bub (3) stürzte aus dem Fenster im ersten Stock und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er liegt auf der Intensivstation.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
10.10.2026, 18:38
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Schreckliche Szenen auf einem Bauernhof in Bad Zell (Bezirk Freistadt): Ein Dreijähriger stürzte aus einem Fenster und wurde dadurch schwer verletzt. Das Fenster soll sich im ersten Stock des Gebäudes befunden haben.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf die Polizei berichtet, habe der Dreijährige zuvor auf der Fensterbank gespielt. Dabei soll es sich in einem unbeobachteten Moment gegen das Fliegengitter gelehnt haben, welches nachgab.

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In Spital geflogen

Daraufhin sei der Bub in die Tiefe gestürzt. Durch den Aufprall am Boden habe der Dreijährige schwere Kopfverletzungen erlitten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls habe die Großmutter auf das Kind aufgepasst.

Diese hatte auch den Notruf abgesetzt. Der Bub war nach dem Sturz ansprechbar und wurde per Notarzthubschrauber ins Kepler Universitätsklinikum geflogen. Er soll dort auf der Intensivstation betreut werden.

red,10.10.2026, 18:38
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