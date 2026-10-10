i Die Bergrettung half dem Verletzten. Bergrettung Bad Ischl Handy wurde zerstört Hilferufe von weitem hörbar – Wanderer gerettet Ein Wanderer stürzte auf der Katrin rund zehn Meter ab und verletzte sich am Bein. Die Rettungskräfte hörten den Verletzten schon von weitem. Von Österreich Heute 10.10.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Minuten am Freitagabend auf der Katrin in Oberösterreich: Am 9. Oktober wurde die Bergrettung Bad Ischl um 20.30 Uhr zu einem Einsatz mit zunächst unklarer Lage alarmiert. Schon bei der Auffahrt mit der Seilbahn hörten die Retter Hilferufe aus dem Gelände.

Drei Bergretter seilen sich zu Wanderern ab

Drei Bergretter seilten sich daraufhin im steilen Gelände zu zwei Wanderern ab. Einer der beiden war rund zehn Meter abgestürzt und hatte sich dabei am Bein verletzt.

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Nach der Erstversorgung durch den Bergrettungsarzt begann der aufwendige Abtransport. Der Verletzte wurde mit einer Trage und einem Dyneema-System rund 150 Höhenmeter hinauf auf die Piste gebracht. Anschließend transportierten ihn die Einsatzkräfte bis zur Ruine Wildenstein.

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Hubschrauber-Bergung nicht möglich

Eine Bergung mit der Hubschrauber-Winde war aufgrund der Seilbahn und des dichten Blätterdachs nicht möglich. Deshalb kam das Dyneema-System für den Abtransport im Gelände zum Einsatz.

Nach insgesamt dreieinhalb Stunden Versorgung und Abtransport wurde der Verletzte bei der Ruine Wildenstein an das Rote Kreuz übergeben.