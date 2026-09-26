i Für den Trick wird eine kleine Menge Zahnpasta auf die gereinigte Spüle aufgetragen & mit einem weichen Tuch oder Schwamm verteilt. iStock/xefstock (Symbolbild) Viraler Haushalts-Hack Mit diesem Kosmetikprodukt glänzt dein Spülbecken im Nu Ein einfacher TikTok-Trick sorgt nun für Aufsehen: Zahnpasta bringt nicht nur deine Zähne, sondern auch dein Zuhause zum Strahlen. Von Heute Life 26.09.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Zahnpasta nur zum Zähneputzen verwendet, könnte einen überraschenden Haushalts-Hack verpassen. Im Internet schwören derzeit zahlreiche Nutzer darauf, ihre Edelstahlspüle mit einer einfachen Zutat aus dem Badezimmer zu reinigen: Zahnpasta. Der Grund: Die Paste soll nicht nur Schmutz lösen, sondern Edelstahl wieder zum Glänzen bringen. Doch funktioniert der Trick wirklich?

Zahnpasta ist die Rettung

In vielen Zahnpasten stecken feine Schleifpartikel. Genau diese können dabei helfen, leichte Ablagerungen, Wasserflecken und matte Stellen von Edelstahloberflächen zu entfernen. Deshalb wird Zahnpasta seit Jahren auch als Hausmittel zum Polieren von Metallen empfohlen. Experten zufolge kann sie bei Edelstahl tatsächlich für mehr Glanz sorgen.

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So funktioniert der Putz-Trick

Für den Hack wird eine kleine Menge Zahnpasta auf die gereinigte Spüle aufgetragen und mit einem weichen Tuch oder Schwamm verteilt. Anschließend leicht einreiben, kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen. Zum Schluss alles gründlich trockenwischen. Der letzte Schritt ist entscheidend, denn Wasserflecken sind einer der häufigsten Gründe dafür, dass Edelstahl stumpf und fleckig wirkt.

Augen auf bei der Wahl der Zahnpasta

Wer den Trick ausprobieren möchte, sollte vorsichtig sein: Sehr grobe oder stark aufhellende Zahnpasten können empfindliche Oberflächen unter Umständen beschädigen. Fachleute raten generell davon ab, Edelstahl mit aggressiven Reinigern, Stahlwolle oder stark scheuernden Mitteln zu bearbeiten, da dadurch Kratzer entstehen können.

Diese Hausmittel sind ebenfalls Wunderwaffen

Zahnpasta ist nicht das einzige Hausmittel, das Edelstahl wieder glänzen lässt. Auch Natron, Backpulver, Zitronensäure oder verdünnter Essig werden häufig gegen Kalkflecken, Fingerabdrücke und Schlieren eingesetzt. Besonders bei hartnäckigen Wasserflecken greifen viele Haushalte zu diesen günstigen Alternativen.

Das Geheimnis für eine strahlende Küche

Wer seine Spüle dauerhaft glänzend halten möchte, braucht oft gar keinen besonderen Reiniger. Reinigungsexperten empfehlen vor allem eines: Edelstahl nach dem Putzen trockenreiben. Selbst die beste Politur bringt wenig, wenn sich kurz darauf wieder Kalk- und Wasserflecken bilden. Ein trockenes Tuch nach dem Abspülen kann daher oft mehr bewirken als der teuerste Spezialreiniger.