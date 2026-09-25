i Äpfel, Zwetschgen - was und wie viel darf ich denn aus dem Garten verkaufen? iStock©ClarkandCompany Gartenernte Äpfel, Zwetschken & Co.: Darf ich mein Obst verkaufen? Der Apfelbaum hängt voll, doch wohin mit der ganzen Ernte? Wer Obst aus dem eigenen Garten verkaufen möchte, sollte folgende Regeln kennen. Von Heute Life 25.09.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Apfelbaum hängt brechend voll, die Zwetschken wollen gleichzeitig geerntet werden und selbst Freunde und Nachbarn winken schon dankend ab. Warum die überschüssige Ernte also nicht einfach verkaufen? Grundsätzlich ist das in Österreich möglich – allerdings gibt es einen Unterschied zwischen ein paar Kilo Obst aus dem eigenen Garten und einem regelmäßig betriebenen Verkauf.

Eigenes Obst gilt als Urprodukt

Frisches Obst zählt in Österreich zu den sogenannten land- und forstwirtschaftlichen Urprodukten. Dazu gehören ausdrücklich Tafel- und Pressobst, Beeren, Gemüse, Nüsse und weitere pflanzliche Erzeugnisse. Auch bestimmte einfache Bearbeitungsformen sind erfasst: Obst darf beispielsweise gewaschen, zerteilt oder getrocknet werden.

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Die Erzeugung pflanzlicher Produkte mithilfe der Naturkräfte – darunter ausdrücklich Obstbau und Gartenbau – fällt grundsätzlich nicht unter die Gewerbeordnung. Für die land- und forstwirtschaftliche Urproduktion ist daher keine Gewerbeberechtigung erforderlich. Dabei ist laut Wirtschaftskammer nicht einmal entscheidend, ob eigener Grund und Boden vorhanden ist.

Für den klassischen Fall bedeutet das: Wer Äpfel, Birnen, Zwetschken oder anderes Obst aus eigener Produktion verkauft, braucht dafür nicht automatisch einen Gewerbeschein. Bei einem privaten Garten und gelegentlichen kleinen Verkäufen muss allerdings immer auch die steuerliche Einordnung des konkreten Falls berücksichtigt werden.

Wo darf ich das Obst verkaufen?

Bei landwirtschaftlicher Urproduktion ist der Verkauf keineswegs ausschließlich "ab Hof" möglich. Eigene Produkte dürfen grundsätzlich auch über Verkaufsstellen angeboten werden. Für das Feilbieten von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus gelten dagegen zusätzliche Regeln; die Gewerbeordnung nennt Obst ausdrücklich als eines jener Produkte, die Land- und Forstwirte auf diese Weise anbieten dürfen, sofern kein entsprechendes Verbot der Gemeinde entgegensteht.

Wer hingegen regelmäßig auf einem Wochen- oder Bauernmarkt verkaufen möchte, sollte zusätzlich die jeweilige Marktordnung der Gemeinde beziehungsweise des Marktbetreibers beachten. Dort können Standgebühren, Anmeldungen oder weitere Vorgaben vorgesehen sein.

Vorsicht bei Marmelade, Chutney und Schnaps

Interessant wird es, sobald aus dem Apfel mehr als ein Apfel wird. Zwar zählt überraschend viel noch zu den gesetzlich definierten Urprodukten: etwa Dörrobst sowie direkt gepresster Obst- und Beerensaft, Nektar oder Sirup.

Bei stärker verarbeiteten Produkten – etwa Marmeladen, Backwaren oder Edelbränden – gelten dagegen zusätzliche Regeln. Bei landwirtschaftlichen Betrieben kann eine solche Verarbeitung zwar noch als landwirtschaftliche Nebentätigkeit gelten, sie muss jedoch wirtschaftlich untergeordnet bleiben. Steuerlich spielt dabei unter anderem eine jährliche Einnahmengrenze von derzeit 55.000 Euro für bestimmte Be- und Verarbeitungstätigkeiten eine Rolle.

Auch Katzen mögen gelegentlich Obst - welches, siehst du in unserer Bildergalerie:

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Fremdes Obst? Hier wird es heikel

Eine wichtige Grenze verläuft außerdem zwischen eigener Ernte und Handel. Wer nicht nur die eigenen Äpfel verkauft, sondern gezielt Obst zukauft und weiterverkauft, kann in den Bereich eines Handelsgewerbes kommen.

Für landwirtschaftliche Betriebe gibt es zwar eine begrenzte Zukaufsmöglichkeit: Bei pflanzlichen Erzeugnissen darf der Einkaufswert zugekaufter Produkte eines Betriebszweigs grundsätzlich bis zu 25 Prozent des Verkaufswerts aller Erzeugnisse dieses Betriebszweigs betragen. Wer dagegen etwa einen Verkaufsstand betreibt und dort ohne entsprechende landwirtschaftliche Grundlage regelmäßig fremde Ware verkauft, kann eine Gewerbeberechtigung benötigen.

Steuer und Registrierkasse

Auch hier kommt es auf Umfang und Organisation des Verkaufs an. Ein gelegentlicher Verkauf überschüssiger Gartenernte ist steuerlich anders zu beurteilen als eine planmäßige, auf Einnahmen ausgerichtete Produktion. Eine fixe allgemeine Regel nach dem Motto "Bis 1.000 Euro ist alles privat" gibt es dafür nicht.

Wer im Herbst ein paar Kisten Äpfel, Birnen oder Zwetschken aus dem eigenen Garten übrig hat, darf diese grundsätzlich verkaufen. Je regelmäßiger, professioneller und umfangreicher der Verkauf wird – und vor allem, sobald zugekaufte Ware oder stärker verarbeitete Produkte ins Spiel kommen –, desto eher müssen Gewerbe-, Steuer-, Lebensmittel- und gegebenenfalls kommunale Vorschriften geprüft werden.