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Ausrangierte Handtücher bekommen im Garten eine zweite Chance. (Symbolbild).
Ausrangierte Handtücher bekommen im Garten eine zweite Chance. (Symbolbild).
Bild von malasiaphotos auf Pixabay
Flauschige Helfer

Darum solltest du alte Handtücher in den Garten legen

Im Schrank stapeln sich Handtücher, die längst nicht mehr flauschig sind? Bevor sie im Müll landen, solltest du ihnen noch eine zweite Chance geben.
Heute Life
Von Heute Life
10.10.2026, 19:37
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Was im Badezimmer ausgedient hat, kann sich im Garten oder auf dem Balkon als überraschend nützlich erweisen.

Mit wenigen Handgriffen wird altes Frottee zum Frostschutz, Unkrautblocker oder Wasserspeicher für deine Pflanzen.

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Wie "24garten" berichtet, lassen sich ausrangierte Handtücher etwa locker um empfindliche Kübelpflanzen wickeln. In kalten Nächten kann die zusätzliche Stoffschicht dabei helfen, die Pflanzen vor unerwartetem Frost zu schützen.

Auch bei großer Hitze kommen die alten Textilien zum Einsatz. Über empfindliche Pflanzen gespannt, spenden sie Schatten und können verhindern, dass Blätter durch die starke Sonne Schaden nehmen.

Handtuch bremst Unkraut aus

Auch gegen unerwünschtes Grün im Beet kann ein altes Handtuch helfen. Dafür wird es einfach zwischen den Pflanzen auf dem Boden ausgebreitet. Das dichte Gewebe hält einen Teil des Sonnenlichts ab und erschwert so das Wachstum von Unkraut.

Dabei solltest du allerdings darauf achten, dass das verwendete Handtuch vollständig aus natürlichen Fasern besteht. Stoffe mit Kunststoffanteil sind für diese Anwendung weniger geeignet.

Wasserspeicher für Blumentöpfe

Erde in Blumentöpfen und Balkonkästen trocknet an warmen Tagen besonders schnell aus. Ein gefaltetes Handtuch am Boden des Gefäßes kann hier wie ein Schwamm wirken.

Es nimmt überschüssiges Gießwasser auf und gibt die gespeicherte Feuchtigkeit nach und nach wieder an die Erde ab. Dadurch bleibt das Substrat länger feucht und du musst unter Umständen seltener zur Gießkanne greifen.

Weiche Bänder für empfindliche Triebe

Alte Handtücher lassen sich außerdem in schmale Streifen schneiden. Diese können anstelle von Draht oder harten Plastikbindern verwendet werden, um Pflanzen an Rankhilfen zu befestigen.

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Das weiche Material schont empfindliche Triebe und eignet sich etwa für Tomatenpflanzen, Rosen oder Stauden. Die Streifen sollten dabei nur locker gebunden werden, damit sie die wachsenden Pflanzenteile nicht einschnüren.

Auch bei der Gartenarbeit selbst können die alten Textilien noch gute Dienste leisten. Mehrfach zusammengefaltet ergeben sie eine einfache Unterlage für die Knie. Nach getaner Arbeit lässt sich das provisorische Polster ausschütteln oder in der Waschmaschine reinigen.

red,10.10.2026, 19:37
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