i Ein Föhn kann mehr als Haare trocknen. Gerade vor der Heizsaison wird er zum praktischen Haushaltshelfer. KI Spar-Tipps Warum du vor dem Heizen zum Föhn greifen solltest Der erste Heiztag steht bevor? Dann solltest du deinen Föhn bereithalten. Denn dieser ungewöhnliche Trick hat einen guten Grund. Von Heute Life 09.10.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es ungemütlich, drinnen wächst die Vorfreude auf ein kuschelig warmes Wohnzimmer. Die Decke liegt schon auf dem Sofa, die erste Tasse Tee steht bereit. Eigentlich fehlt nur noch eines: die Heizung aufdrehen. Doch bevor du es dir so richtig gemütlich machst, lohnt sich ein kleiner Abstecher ins Badezimmer: Ausgerechnet dein Haartrockner kann jetzt zum nützlichen Helfer werden.

Was sich in deiner Heizung ansammelt

Während die Heizkörper monatelang unbenutzt bleiben, sammelt sich zwischen den schmalen Lamellen von Plattenheizkörpern einiges an. Hausstaub, Haare und kleine Schmutzpartikel setzen sich dort fest, wo man mit einem gewöhnlichen Putztuch kaum hinkommt.

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Sobald die Heizung wieder läuft, steigt warme Luft durch diese Zwischenräume nach oben und kann den angesammelten Staub mitreißen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann besonders Menschen mit Hausstauballergie belasten.

Starke Verschmutzungen können außerdem die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Wer seine Heizkörper regelmäßig reinigt, sorgt deshalb auch dafür, dass die warme Luft möglichst ungehindert zirkulieren kann. Wie viel Heizenergie sich dadurch tatsächlich sparen lässt, hängt allerdings vom Zustand des Heizkörpers ab.

Ein Föhn & ein Handtuch – mehr brauchst du nicht

Für den ungewöhnlichen Trick musst du weder die Heizung auseinanderbauen noch stundenlang schrubben. Zuerst solltest du den Heizkörper vollständig ausschalten und abkühlen lassen. Lege anschließend ein leicht angefeuchtetes, altes Handtuch auf den Boden darunter. Es soll den herausfallenden Staub auffangen. Falls sich das obere Abdeckgitter laut Hersteller problemlos entfernen lässt, kannst du es vorsichtig abnehmen.

Jetzt kommt der Föhn zum Einsatz: Stelle ihn auf Kaltluft und richte den Luftstrom von oben in die Zwischenräume. Der Luftzug kann lockeren Staub nach unten befördern, wo ihn das feuchte Handtuch auffängt. Wichtig: Halte den Föhn und sein Kabel unbedingt von Wasser fern. Verwende keine Heißluft und achte darauf, dass der aufgewirbelte Staub nicht direkt in dein Gesicht gelangt.

Bei hartnäckigem Schmutz hilft dieser Trick

Hat sich der Staub über Jahre festgesetzt, reicht Pusten allein oft nicht aus. Dann ist eine lange, flexible Heizkörperbürste die bessere Wahl. Mit ihr erreichst du auch tiefer liegende Zwischenräume, ohne den Heizkörper beschädigen zu müssen. Anschließend kannst du die Außenseite mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Bei empfindlichen Oberflächen solltest du die Pflegehinweise des Herstellers beachten.

Wenn die Heizung gluckert, steckt mehr dahinter

Noch ein Tipp vor dem Start in die Heizsaison: Wird dein Heizkörper nur teilweise warm oder macht gluckernde Geräusche, könnte Luft im Heizsystem stecken. Bei dafür vorgesehenen Heizkörpern kann Entlüften helfen. In Mietwohnungen oder bei zentralen Heizsystemen solltest du im Zweifel die Hausverwaltung beziehungsweise einen Fachbetrieb fragen.