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Silvia Schneiders Badezimmer-Kampagne.
Silvia Schneiders Badezimmer-Kampagne.
Marcel Gonzalez-Ortiz
Intimer Einblick

Privat wie nie! Schneider zeigt sich im Badezimmer

Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider lässt ihre Fans jetzt in einen besonders privaten Bereich blicken: Das Badezimmer.
Von Heute Entertainment
03.11.2026, 13:58
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So privat sieht man Silvia Schneider selten! Statt Glamour-Event gibt es dieses Mal einen Blick ins Badezimmer. Der Anlass: Die Moderatorin ist das neue Gesicht für die Geberit Bad-Kampagne "Einfach Perfekt" und gibt im Zuge dessen den Fans einen Einblick in einen Bereich, den man sonst kaum zu sehen bekommt.

Und die Bad-Fotos haben es in sich: Denn auf den Bildern posiert Schneider unter anderem nur mit Handtuch bekleidet in der Dusche. Während sie die ersten Blicke auf sich zieht, wird schnell klar: auch der Hintergrund kann sich sehen lassen.

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Silvia Schneider steht für Eleganz und Stilbewusstsein – und das spiegelt sich auch im Badezimmer-Stil. Auf den Kampagnen-Fotos gibt sie überraschend private Einblicke: Neben dem Handtuch-Foto zeigt sie sich auch im Bademantel, sowie im Glamour-Outfit vor dem Spiegel, bereit für das nächste Event.

Für die Moderatorin zählt im Badezimmer nicht nur der Look, sondern auch das Gefühl im eigenen Zuhause: "Perfektion entsteht aus Leidenschaft und Liebe zum Detail," so Schneider. Und genau das merkt man auch: So privat gab's Silvia lange nicht – und das Bad ist mindestens so ein Hingucker wie sie.

red, Akt. 03.11.2026, 14:00, 22.01.2026, 16:27
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