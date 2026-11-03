Privat wie nie! Schneider zeigt sich im Badezimmer

So privat sieht man Silvia Schneider selten! Statt Glamour-Event gibt es dieses Mal einen Blick ins Badezimmer. Der Anlass: Die Moderatorin ist das neue Gesicht für die Geberit Bad-Kampagne "Einfach Perfekt" und gibt im Zuge dessen den Fans einen Einblick in einen Bereich, den man sonst kaum zu sehen bekommt.
Und die Bad-Fotos haben es in sich: Denn auf den Bildern posiert Schneider unter anderem nur mit Handtuch bekleidet in der Dusche. Während sie die ersten Blicke auf sich zieht, wird schnell klar: auch der Hintergrund kann sich sehen lassen.
Silvia Schneider steht für Eleganz und Stilbewusstsein – und das spiegelt sich auch im Badezimmer-Stil. Auf den Kampagnen-Fotos gibt sie überraschend private Einblicke: Neben dem Handtuch-Foto zeigt sie sich auch im Bademantel, sowie im Glamour-Outfit vor dem Spiegel, bereit für das nächste Event.
Für die Moderatorin zählt im Badezimmer nicht nur der Look, sondern auch das Gefühl im eigenen Zuhause: "Perfektion entsteht aus Leidenschaft und Liebe zum Detail," so Schneider. Und genau das merkt man auch: So privat gab's Silvia lange nicht – und das Bad ist mindestens so ein Hingucker wie sie.