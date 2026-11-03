i Silvia Schneiders Badezimmer-Kampagne. Marcel Gonzalez-Ortiz Intimer Einblick Privat wie nie! Schneider zeigt sich im Badezimmer Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider lässt ihre Fans jetzt in einen besonders privaten Bereich blicken: Das Badezimmer. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So privat sieht man Silvia Schneider selten! Statt Glamour-Event gibt es dieses Mal einen Blick ins Badezimmer. Der Anlass: Die Moderatorin ist das neue Gesicht für die Geberit Bad-Kampagne "Einfach Perfekt" und gibt im Zuge dessen den Fans einen Einblick in einen Bereich, den man sonst kaum zu sehen bekommt.

Und die Bad-Fotos haben es in sich: Denn auf den Bildern posiert Schneider unter anderem nur mit Handtuch bekleidet in der Dusche. Während sie die ersten Blicke auf sich zieht, wird schnell klar: auch der Hintergrund kann sich sehen lassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Silvia Schneider zeigt sich im Badezimmer. i ?

Silvia Schneider steht für Eleganz und Stilbewusstsein – und das spiegelt sich auch im Badezimmer-Stil. Auf den Kampagnen-Fotos gibt sie überraschend private Einblicke: Neben dem Handtuch-Foto zeigt sie sich auch im Bademantel, sowie im Glamour-Outfit vor dem Spiegel, bereit für das nächste Event.

Für die Moderatorin zählt im Badezimmer nicht nur der Look, sondern auch das Gefühl im eigenen Zuhause: "Perfektion entsteht aus Leidenschaft und Liebe zum Detail," so Schneider. Und genau das merkt man auch: So privat gab's Silvia lange nicht – und das Bad ist mindestens so ein Hingucker wie sie.