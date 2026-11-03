i Melissa Naschenweng steht bei der "Helene Fischer Show" auf der Bühne Monika Fellner; IMAGO/BSR Agency Ein Duett mit Folgen Naschenweng: Große Liebeserklärung an Helene Fischer Melissa Naschenweng stand wieder mit Helene Fischer auf der Bühne - und kam nach dem gemeinsamen Auftritt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 12:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis Weihnachten müssen sich die TV-Zuschauer noch gedulden, für Melissa Naschenweng ist der große Auftritt aber bereits vorbei. In Düsseldorf wurde jetzt die "Helene Fischer Show" aufgezeichnet, die Kärntnerin durfte dabei erneut gemeinsam mit Helene Fischer auf die Bühne – und schwebt nach dem Schlager-Duett auf Wolke sieben.

Nach aufregenden Tagen in Deutschland meldet sich die "Alpenbarbie" jetzt bei ihren Fans. "Ich weiß, ihr wartet auf Fotos & Videos mit Helene. Die kommen im Dezember!", kündigt die 36-Jährige auf Instagram an. Über den Auftritt will oder darf sie noch nicht viel verraten - über ihre Duett-Partnerin Helene Fischer dafür umso mehr.

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"Sie ist so unglaublich lieb, herzlich und bodenständig! Ich weiß gar nicht, welches Kompliment ihr überhaupt gerecht werden könnte", schwärmt die Sängerin. Und ein "Kompliment" gab es an diesem Abend auch musikalisch. Naschenweng und Fischer sangen ihren Hit gemeinsam – Helene ganz in Weiß und Glitzer, Melissa im blau funkelnden Bühnen-Outfit.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon – zwar nicht von Naschenweng, aber von Zuschauern, die bei der Aufzeichnung in Düsseldorf dabei waren. Diese haben bereits erste Videos auf Social Media geteilt, worauf Ausschnitte des gemeinsamen Auftritts zu sehen sind.

Wer die beiden nach dem ersten Vorgeschmack ganz offiziell gemeinsam auf der Bühne sehen will, muss sich aber noch etwas gedulden: Das ganze Duett folgt dann zu Weihnachten - die "Helene Fischer Show" wird am 25. Dezember ausgestrahlt.