Jazz Gitti stopft Gansl in ihre Louis Vuitton

Eine Louis Vuitton hat schließlich nicht jeder. Und eine, in der plötzlich eine Portion Gansl verschwindet, wohl erst recht nicht! Beim traditionellen Martini-Loben im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram sorgte Jazz Gitti für einen besonders köstlichen Society-Moment.
Während sich die heimische Prominenz durch das Festmenü schmauste, hatte die Kultsängerin offenbar schon ans nächste Mittagessen gedacht. Kurzerhand ließ sie eine Portion des Hauptgangs in ihrer edlen Designerhandtasche verschwinden.
"Takeaway - zahl 2 - nimm 3!", scherzt Jazz Gitti zu dem Video auf Instagram und schwärmt vom traditionellen Ganslessen im Marchfelderhof. "Das legendäre, alljährliche Ganslessen im Marchfelderhof – knusprige Gans, köstliche Beilagen, einzigartiges Ambiente und jede Menge Geselligkeit."
Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Designertasche nicht echt, sondern ein Fake ist - immerhin landet das Federvieh ohne Verpackung in dem Stück.