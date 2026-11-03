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Künstler-Martini-Ganslessen: Jazz Gitti und Martin Ritznar erlaubten sich Spaß
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Conny de Beauclair
Luxus-Take-away!

Jazz Gitti stopft Gansl in ihre Louis Vuitton

Beim Promi-Ganslessen im Marchfelderhof wurde Jazz Gittis Louis Vuitton kurzerhand zur Jausentasche.
Von Heute Entertainment
03.11.2026, 11:46
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Eine Louis Vuitton hat schließlich nicht jeder. Und eine, in der plötzlich eine Portion Gansl verschwindet, wohl erst recht nicht! Beim traditionellen Martini-Loben im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram sorgte Jazz Gitti für einen besonders köstlichen Society-Moment.

Während sich die heimische Prominenz durch das Festmenü schmauste, hatte die Kultsängerin offenbar schon ans nächste Mittagessen gedacht. Kurzerhand ließ sie eine Portion des Hauptgangs in ihrer edlen Designerhandtasche verschwinden.

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"Takeaway - zahl 2 - nimm 3!", scherzt Jazz Gitti zu dem Video auf Instagram und schwärmt vom traditionellen Ganslessen im Marchfelderhof. "Das legendäre, alljährliche Ganslessen im Marchfelderhof – knusprige Gans, köstliche Beilagen, einzigartiges Ambiente und jede Menge Geselligkeit."

Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Designertasche nicht echt, sondern ein Fake ist - immerhin landet das Federvieh ohne Verpackung in dem Stück.

red, Akt. 03.11.2026, 11:50, 03.11.2026, 11:46
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