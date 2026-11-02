i Philipp Hochmair und Alexander Schallenberg Andreas Tischler / Vienna Press Hochmair mit Freundin dabei Promi-Auflauf! Im MAK ging es diesmal zum Mars Kunst trifft Society! Rund 400 Gäste feierten beim Künstlerdinner im Wiener MAK das 40-jährige Jubiläum der MAK Art Society. Von Romina Colerus 02.11.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier war ordentlich Promi-Dichte angesagt! MAK-Generaldirektorin Lilli Hollein, Geschäftsführer Gregor Murth und MARS-Präsident Martin Böhm luden am Montagabend zum bisher größten Fundraising-Dinner des Museums. Und die Gästeliste konnte sich sehen lassen!

Unter den rund 400 Gästen tummelten sich Schauspieler Philipp Hochmair, Opernsänger Clemens Unterreiner sowie Desirée und Andreas Treichl. Auch Künstler wie Markus Schinwald, Rolf Sachs und Jakob Lena Knebl ließen sich das Society-Spektakel nicht entgehen.

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Besonders auffallend präsentierte sich "Jedermann" Hochmair, der mit einem außergewöhnlichen Look wirklich alle Blicke auf sich zog. Außerdem zeigte er sich mit seiner Dauerbegleitung Caroline Sinemus. Ob der Auftritt endlich das langersehnte Liebesouting ist? Man könnte es annehmen ...

"LIFE ON MARS" im Wiener MAK i ?

Gefeiert wurde unter dem Motto "LIFE ON MARS", passend zum 40. Geburtstag der MAK Art Society. Für die außergewöhnliche Inszenierung sorgte Claudia Cavallar. Künstler Rolf Sachs lud die Gäste in einer Black Box zu bewegten Porträts, während eine Arbeit von Christian Jankowski ihre MAK-Premiere feierte.

Kunstgenuss für den guten Zweck

Bei all dem Glamour kam auch der gute Zweck nicht zu kurz. Der Erlös des Dinners kommt dem Museum zugute und soll heuer insbesondere die Entwicklung eines neuen MAK Guides unterstützen.

"Ich danke der MARS für 40 Jahre Unterstützung des MAK und Bereicherung der Sammlung, des Programms und der MAK Community", freute sich Gastgeberin Hollein über den gelungenen Abend.