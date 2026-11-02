i Sila Sahin-Radlinger mit ihren beiden Söhnen Elija und Noah Privat Getrennte Auszeiten "Mami nur für mich!" – Sila Sahins Söhne äußern Wunsch Im persönlichen "Heute"-Talk verrät sie, warum sie sich bewusst für jeden ihrer Söhne einzeln Zeit nimmt und was die beiden selbst damit zu tun haben. Von Romina Colerus 02.11.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elija (8) und Noah (7) sind ein Herz und eine Seele – zumindest meistens. Die beiden Söhne von Sila Sahin-Radlinger (40) sind fast gleich alt, besuchen dieselbe Schule und teilen sich ihren Freundeskreis. "Ein bisschen sind sie wie Zwillinge", lacht die Schauspielerin im Gespräch mit "Heute".

Doch bei so viel Gemeinsamkeit bleiben die individuellen Bedürfnisse manchmal auf der Strecke. "Ich habe gemerkt, dass ich beiden zeitgleich gar nicht so gerecht werden kann", erzählt sie offen.

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Sila Sahin öffnet Familienalbum i ?

Den entscheidenden Anstoß gaben ihre Kinder selbst. Beide hätten irgendwann den Wunsch geäußert, ihre Mama auch einmal ganz für sich allein zu haben. Also begann Sila, mit jedem ihrer Buben eigene kleine Auszeiten zu planen.

„Ich würde gerne Mami nur für mich haben“ Elija und Noah die Söhne von Sila Sahin-Radlinger

"So habe ich den Fokus nur auf einem, kann mich voll und ganz auf ihn einlassen. Und das hat noch einmal eine ganz andere Qualität", schwärmt sie. Für die Schauspielerin hat das auch einen persönlichen Hintergrund. Sie selbst wuchs als Einzelkind auf. "Hätte ich mir als Kind vorstellen müssen, ich müsste meine Mutter teilen, das wollte ich nie."

Kleine Auszeiten statt großer Familienreisen

Zuletzt ging es für Sila gemeinsam mit Noah ins Thermenresort Loipersdorf in die Steiermark. Dort konnte sich der Siebenjährige nach Herzenslust im Wasser austoben, während Mama und Sohn die gemeinsame Zeit genossen. Auch mit Elija hatte die Schauspielerin bereits einen Ausflug nach Loipersdorf unternommen. Das Thermenresort ist für die Familie damit ein beliebter Ort für kleine Auszeiten vom Alltag.

"Gerade weil die Kinder sich hier so extrem auspowern können", schätzt Sila die Möglichkeiten vor Ort. Ob Sommer oder Winter, für die zweifache Mama ist die Therme ein ideales Ziel, um zwischendurch wieder Kraft zu tanken.

Doch es muss nicht immer ein Thermenwochenende sein. Mit Elija reiste sie etwa nach Berlin, mit Noah ging es auch schon nach Mallorca. Die Buben dürfen dabei ihre eigenen Wünsche äußern. Denn zu Hause geht es ohnehin turbulent zu. Die Brüder seien zwar eng miteinander verbunden, würden sich derzeit aber auch ordentlich in die Haare kriegen. Dazu kommen Schule, Fußballtraining und Spiele am Wochenende.

Für Sila Sahin-Radlinger und Noah ging es zuletzt zum gruseligen "Halloween-Wochenende" ins Thermenresort Loipersdorf Privat

"Es ist immer sehr viel los", erzählt Sila. Umso wichtiger sei es ihr, bewusst kleine Inseln im Familienalltag zu schaffen. Dafür müsse es nicht immer gleich eine große Reise sein. Auch ein Kinobesuch, Schwimmen oder ein Ausflug in den Freizeitpark könnten etwas Besonderes sein. Während sie mit einem Sohn unterwegs ist, kann sich Papa Samuel Radlinger um den anderen kümmern.

Und noch einen schönen Nebeneffekt sieht die zweifache Mama. Nach ein wenig Abstand freuen sich die Brüder wieder besonders aufeinander. "Also würde ich jedem empfehlen."