i „Christina Lugner exklusiv beim Dreh des A1 Microdramas „SITUATIONSH!P“ A1 Neue Wege "Mausi" Lugner mischt jetzt den Gemeindebau auf Von der Society-Lady zur neugierigen Nachbarin. Christine "Mausi" Lugner zeigt sich plötzlich von einer ganz anderen Seite. Von Romina Colerus 01.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klatsch, Tratsch und jede Menge Neugier! Im neuen A1-Microdrama "Situationship" tauscht Christina "Mausi" Lugner die feine Gesellschaft gegen den Gemeindebau. Als "Frau Sedlacek" hat sie ihre Nachbarn ganz genau im Blick und immer ein offenes Ohr für den neuesten Tratsch.

"Frau Sedlacek (also ich) ist die einzige Frau, die keinen Geheimdienst braucht. Sie wohnt im Gemeindebau. Dort weiß man Dinge, bevor sie überhaupt passieren!", scherzt die Lugner-Ex im Gespräch mit "Heute" über ihre Rolle.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Mausi" Lugner zeigt ihr privates Paradies i ?

Ob der Ausflug vor die Kamera der Beginn einer großen Schauspielkarriere ist? "Mausi" hätte jedenfalls schon eine Idee für ihr nächstes Projekt.

"Wenn das so weitergeht, bekomme ich bald meine eigene Serie. Arbeitstitel: 'Frau Sedlacek weiß alles, was sie eigentlich nichts angeht!' Und wenn Netflix nicht anruft, weiß ich wenigstens, bei welchem Nachbarn ich nachfragen muss!"