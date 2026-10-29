i Billie Steiner glänzte am Red Carpet bei den Filmfestspielen in Rom APA-Images / Mondadori Portfolio / Rocco Spaziani Erster roter Teppich Hollywood ruft! Kärntnerin (17) spielt mit Weltstars Die erst 17-jährige Billie Steiner startet international durch. Für ihren ersten großen Film stand sie gleich mit Hollywood-Größen vor der Kamera. Von Romina Colerus 29.10.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Karrierestart! Während andere in ihrem Alter noch von Hollywood träumen, hat Billie Steiner bereits den ersten großen Schritt geschafft. Die junge Kärntnerin ergatterte eine Rolle im Film "Me, You" von Oscar-Preisträger Bille August, der nun beim Filmfestival in Rom Weltpremiere feierte.

Besonders bemerkenswert, für ihre Rolle musste die 17-Jährige nicht einmal persönlich vorsprechen. Ein einziges Bewerbungsvideo, in dem sie zwei Szenen spielte, reichte aus, um den renommierten Regisseur zu überzeugen. Eine zweite Castingrunde? Nicht nötig!

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Der Film feierte in Rom Premiere Me, You

In dem Drama, das im Italien der 1950er-Jahre spielt, verkörpert Steiner das deutsche Touristenmädchen Monika, das sich in den jungen Marco (Kolbjörn Skarsgård) verliebt. Mit dabei sind auch die Hollywood-Stars Tim Roth und Brian Cox.

Nach den Dreharbeiten soll sich Bille August gegenüber Billies Vater, dem österreichischen Regisseur Thomas Woschitz, begeistert über das Nachwuchstalent gezeigt haben. Trotz seiner jahrzehntelangen Karriere habe er nur selten junge Schauspieler erlebt, die so eigenständig und präzise an einer Rolle arbeiten.

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Ganz neu ist die Filmwelt für Billie übrigens nicht. Schon mit 13 Jahren stand sie für einen Film ihres Vaters vor der Kamera. Aufgewachsen zwischen Rom und Wien, spricht sie drei Sprachen und studiert derzeit Tanz an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Für die Zukunft hat die 17-Jährige große Pläne. Sie möchte sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera durchstarten. Und nach diesem Hollywood-Einstand stehen ihr dafür jedenfalls einige Türen offen.