i Erkennst du diesen Weltstar? www.PPS.at Ganz ohne Bühnen-Look Erkennst du diesen Weltstar? So sieht man sie nie Crocs, Jogginganzug, Turban: Diese Frau schlendert ganz entspannt durch New York. Doch wer hier unterwegs ist, kennt eigentlich fast jeder. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Bühne ist sie für große Stunts, Power-Stimme, und ihren markanten Look bekannt. Privat darf es offenbar deutlich gemütlicher sein. Bei einem Spaziergang durch New York zeigte sich der Popstar jetzt ganz locker im Jogginganzug, ungeschminkt, mit schwarzen Crocs und versteckten Haaren.

Na, erkannt?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erkennt du diesen Weltstar? i ?

Hinter dem Look steckt tatsächlich Pink. Die "So-What"-Sängerin wurde von Paparazzi bei einem entspannten Ausflug erwischt – und die Bilder machen die Runde. Pink selbst kann über die Aufregung allerdings nur lachen. Auf Instagram reagierte sie bereits auf die Kommentare zu ihrem Outfit.

"Ich sehe heiß aus"

"Worüber reden eigentlich alle? Ich sehe heiß aus", scherzt sie. Und weiter: "Man sieht doch, dass genau das mein Plan war. Ich bin aufgewacht und dachte mir: Heute wird mit einem Look abgeliefert. Und genau das habe ich getan."

Fast wäre Pink also ganz inkognito durch New York gekommen – doch zumindest der Fotograf ließ sich davon nicht täuschen.