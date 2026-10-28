i Uriah Heep legten für den Marchfelderhof extra einen Zwischenstopp in Österreich ein Conny de Beauclair Extra-Stopp in Wien Rocklegenden ändern Tourplan – nur für diesen Abend Uriah Heep machten zwischen zwei Konzerten extra Halt in Österreich – aus einem besonderen Grund, der nichts mit der Bühne zu tun hatte. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag Luxemburg, Mittwoch bereits der nächste Auftritt in Ungarn: Der Tourplan von Uriah Heep ist derzeit eng getaktet. Trotzdem legten die Rocklegenden einen Extra-Stopp in Wien ein. Nicht für ein Konzert, sondern für einen Abend im Marchfelderhof - dort hatten sie schon vor zwei Jahren Gefallen an österreichischer Gastlichkeit gefunden.

Für Hausherr Peter Grossmann kam die Nachricht überraschend. Planet-Music-Co-Chefin Martina Pokorny kündigte ihm an, dass die Band extra einen Zwischenstopp einlegen wolle. "Na servas! Da liegt die Latte aber ordentlich hoch. Jetzt muss ich wohl noch einen draufsetzen!", scherzte er.

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Uriah Heep im Marchfelderhof i ?

Mit dabei war auch Mick Box, Gitarrist, Bandleader und letztes verbliebenes Gründungsmitglied von Uriah Heep. Schon seinen 75. Geburtstag hatte er im Marchfelderhof gefeiert. Diesmal kam er gemeinsam mit Sänger Bernie Shaw, Keyboarder Phil Lanzon und den übrigen Bandmitgliedern zurück.

Dass die Musiker gerade jetzt noch einmal vorbeischauten, hatte auch mit ihrer aktuellen Tour zu tun. Uriah Heep befinden sich auf ihrer "The Magician’s Farewell Tour". "Auf unserer Abschiedstournee wollen wir noch einmal jene Orte besuchen, mit denen wir besonders schöne Erinnerungen verbinden", erklärte Box beim Empfang.

Wild ging es an diesem Abend allerdings nur auf dem Teller zu. Statt klassischem "Sex, Drugs & Rock 'n' Roll" ließen es die Musiker mit Essen, alkoholfreien Cocktails und dem einen oder anderen Glas Wein deutlich ruhiger angehen. Lange feiern war ohnehin nicht angesagt. "Wir müssen schließlich fit bleiben! Morgen geht die Tournee in Budapest und danach in Prag weiter", erklärten die Musiker.

Ob die Abschiedstour tatsächlich das letzte Kapitel von Uriah Heep wird? Gastgeber Peter Grossmann glaubt noch nicht so recht daran. Lachend meint er: "Wie oft haben die Rolling Stones schon ihre letzte Tournee angekündigt?"