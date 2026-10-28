i Generalkonsul Thomas Schlesinger gratulierte Martina Reuter in New York persönlich zu ihren sportlichen Leistungen in den USA. Privat zVg Einladung ins Generalkonsulat Nach USA-Muskel-Erfolg: ORF-Star Reuter darf zum Konsul Erst kämpfte sich Martina Reuter bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA aufs Podest, jetzt wartete die nächste Überraschung auf sie. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Tagen war Martina Reuter noch völlig auf sich allein gestellt. Ihr Coach musste kurzfristig absagen, trotzdem zog sie ihren großen Bodybuilding-Wettkampf in Boston durch - und wurde dafür mit einem zweiten und einem vierten Platz bei den NPC New England Championships belohnt.

Doch damit war ihre USA-Reise noch nicht vorbei. Für die Moderatorin ging es weiter nach New York – denn dort wartete schon der nächste besondere Termin auf sie. Reuter wurde ins österreichische Generalkonsulat eingeladen, wo ihr Generalkonsul Thomas Schlesinger persönlich zu ihren Bodybuilding-Erfolgen gratulierte.

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Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

"Ich bin unglaublich berührt und dankbar! Dass ich nach meinem Wettkampf in Boston nun auch noch im österreichischen Generalkonsulat in New York empfangen werde und persönliche Glückwünsche entgegennehmen darf, bedeutet mir wahnsinnig viel", freut sich die ORF-Lady.

Besonders stolz macht sie dabei, Österreich in den USA vertreten zu dürfen: "Es ist eine große Ehre, Österreich hier in Amerika repräsentieren zu dürfen!"

Nächster Stopp: Miami

Lange zurücklehnen will sich Reuter aber auch jetzt nach ihrem USA-Debüt nicht. Bereits im Dezember wartet der nächste Bodybuilding-Wettkampf in Miami, im März 2027 soll es für sie weiter zur Arnold Amateur nach Ohio gehen.