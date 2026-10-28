Startseite Unterhaltung Leute
Generalkonsul Thomas Schlesinger gratulierte Martina Reuter in New York persönlich zu ihren sportlichen Leistungen in den USA.
Generalkonsul Thomas Schlesinger gratulierte Martina Reuter in New York persönlich zu ihren sportlichen Leistungen in den USA.
Privat zVg
Einladung ins Generalkonsulat

Nach USA-Muskel-Erfolg: ORF-Star Reuter darf zum Konsul

Erst kämpfte sich Martina Reuter bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA aufs Podest, jetzt wartete die nächste Überraschung auf sie.
Von Heute Entertainment
28.10.2026, 10:44
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Vor wenigen Tagen war Martina Reuter noch völlig auf sich allein gestellt. Ihr Coach musste kurzfristig absagen, trotzdem zog sie ihren großen Bodybuilding-Wettkampf in Boston durch - und wurde dafür mit einem zweiten und einem vierten Platz bei den NPC New England Championships belohnt.

Doch damit war ihre USA-Reise noch nicht vorbei. Für die Moderatorin ging es weiter nach New York – denn dort wartete schon der nächste besondere Termin auf sie. Reuter wurde ins österreichische Generalkonsulat eingeladen, wo ihr Generalkonsul Thomas Schlesinger persönlich zu ihren Bodybuilding-Erfolgen gratulierte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Ich bin unglaublich berührt und dankbar! Dass ich nach meinem Wettkampf in Boston nun auch noch im österreichischen Generalkonsulat in New York empfangen werde und persönliche Glückwünsche entgegennehmen darf, bedeutet mir wahnsinnig viel", freut sich die ORF-Lady.

Jetzt lesen: Reuter jubelt in Boston! ORF-Star stürmt aufs Podest

Besonders stolz macht sie dabei, Österreich in den USA vertreten zu dürfen: "Es ist eine große Ehre, Österreich hier in Amerika repräsentieren zu dürfen!"

Nächster Stopp: Miami

Lange zurücklehnen will sich Reuter aber auch jetzt nach ihrem USA-Debüt nicht. Bereits im Dezember wartet der nächste Bodybuilding-Wettkampf in Miami, im März 2027 soll es für sie weiter zur Arnold Amateur nach Ohio gehen.

red, Akt. 28.10.2026, 10:48, 28.10.2026, 10:44
Mehr zum Thema
Martina Reuter Arnold Schwarzenegger

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote