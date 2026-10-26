i Martina Reuter bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA Anja Stoll Bodybuilding-Triumph Reuter jubelt in Boston! ORF-Star stürmt aufs Podest Freudentränen in Boston! Martina Reuter feiert bei ihrem 1. Bodybuilding-Wettkampf in den USA einen großen Erfolg - und landet gleich auf dem Podest. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Moment für Martina Reuter (46)! Bei den NPC New England Championships in Boston trat die Moderatorin erstmals bei einem Bodybuilding-Wettkampf in den USA an – und durfte am Ende gleich zweimal jubeln.

In der Kategorie "Fit Model" holte Reuter bei den Masters 35+ den starken zweiten Platz, in der Klasse Masters 40+ wurde sie Vierte. Bei zwei weiteren Starts erreichte sie die Plätze sieben und zwölf. "Ich kann es noch immer nicht glauben", erzählt Reuter nach dem Wettkampf. Als ihr Name aufgerufen wurde, sind die Emotionen mit ihr durchgegangen: "Ich habe geweint, gelacht und gezittert."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

Dabei hatte die Reise alles andere als entspannt begonnen. Kurz vor dem großen Auftritt musste ihr Coach Olaf Mann aus familiären Gründen absagen. Reuter stand in Boston plötzlich ohne ihren gewohnten Betreuer da. Aufgeben war für sie trotzdem keine Option. Unterstützung bekam sie stattdessen von einem kleinen Frauenteam.

"Diese Frauen waren unglaublich. Sie haben mich unterstützt, motiviert und keine Sekunde alleine gelassen", schwärmt Reuter. Die Erfahrung hat bei ihr offenbar Eindruck hinterlassen: Künftig will sie im Bodybuilding verstärkt mit Frauen zusammenarbeiten.

Der Erfolg bedeutet der 46-Jährigen auch deshalb so viel, weil hinter ihr eine enorme Veränderung liegt. Vor gut zwei Jahren brachte Reuter noch 125 Kilogramm auf die Waage. Es folgten hartes Training, eine komplette Lebensumstellung – und schließlich der Schritt auf die Wettkampfbühne.

Nächstes Ziel: Schwarzeneggers Bühne

Doch lange ausruhen will sich Reuter auf ihrem Erfolg nicht. Im März 2027 soll es für sie schon zur nächsten großen Bühne gehen: Beim Arnold Amateur in Ohio, dem Amateur-Bewerb im Rahmen des berühmten Arnold Sports Festival von Arnold Schwarzenegger, will die 46-Jährige erneut angreifen. "Ich bin noch lange nicht fertig", kündigt sie an.