i Zoë Straub veröffentlicht das letzte Lied, das sie mit ihrem verstorbenen Vater Christof schrieb Andreas Tischler Vienna Press / Instagram zoestraub Sechs Wochen nach seinem Tod "Einmal noch": Zoë Straub teilt letzten Song mit Papa Zoë Straub veröffentlicht das letzte Lied, das sie mit ihrem verstorbenen Vater Christof schrieb. Die Zeilen erzählen von Sehnsucht und Abschied. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 14:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch einmal einen geliebten Menschen sehen, noch einmal seine Nähe spüren: Davon handelt der neue Song von Zoë Straub. Für die Sängerin ist "Einmal noch" eine besonders persönliche Veröffentlichung. Denn es ist das letzte Lied, das sie gemeinsam mit ihrem Papa Christof Straub geschrieben hat. Der Papermoon-Mitgründer starb am 9. September völlig unerwartet mit 57 Jahren.

Am Freitag, dem 23. Oktober, ist nun ihre letzte gemeinsame Arbeit erschienen. "Heute erscheint 'Einmal noch'. Es ist das letzte Lied, das ich gemeinsam mit meinem Vater geschrieben habe", schreibt die Musikerin auf Instagram.

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Im Song geht es um den Wunsch, die Zeit zurückzudrehen, um einen geliebten Menschen ein letztes Mal wiederzusehen. "Noch einmal deine Nähe spüren", singt sie. Doch der Song erzählt auch davon, dass dieser Wunsch unerfüllt bleibt: "Die Zeiger lassen sich nicht drehen."

Vater und Tochter verband über viele Jahre auch die Musik. Gemeinsam schrieben sie etwa "Loin d’ici", mit dem Zoë 2016 beim Eurovision Song Contest in Stockholm für Österreich antrat und den 13. Platz erreichte.

Auch an ihrer Rockoper "EPOS" arbeiteten die beiden zusammen. Noch im August präsentierten sie das Projekt gemeinsam auf der Wiener Summerstage. Nur einen Monat später musste Zoë Abschied von ihrem Vater nehmen.