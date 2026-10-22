i Michael Ludwig und Toni Faber mit "Stauds-Geschäftsführer Jürgen Hagenauer und Stefan Schauer, sowie "Marmeladenkönig" Hans Staud Jürgen Hammerschmid Prominenter Segen Ludwig und Faber läuten süße Weihnachtszeit ein Ein bisschen Weihnachts-Feeling mitten im Herbst: Dompfarrer Toni Faber gab bereits jetzt dem STAUD’S Adventkalender seinen Segen. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 17:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten kommt zwar erst im Dezember, doch Dompfarrer Toni Faber und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sind schon jetzt in Adventstimmung. Am Dachboden des Stephansdoms drehte sich am Donnerstag, dem 22. Oktober, alles um einen süßen Vorboten der Weihnachtszeit: den STAUD’S Adventkalender. Faber gab ihm den kirchlichen Segen, Ludwig übernahm erneut die Patenschaft.

Statt Schokolade warten hinter den 24 Türchen fruchtige Überraschungen. Auch optisch hat der Kalender heuer etwas Neues zu bieten: Die Verpackung zeigt Wien von seiner schönsten Seite. Ein Stück Wien zum Aufmachen also - Türchen für Türchen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dompfarrer Toni Faber freut sich über alle Kirchenbesucher zu Weihnachten i ?

Für den musikalischen Rahmen sorgte STAUD’S-Gründer Hans Staud am Klavier. Gemeinsam mit Thomas Strobl, Barbara Helfgott und Eva Maria Marold brachte er weihnachtliche Stimmung auf den Dachboden.

Der Kalender ist für 45 Euro erhältlich. Ein Teil des Erlöses geht an karitative Organisationen, darunter den Verein "Unser Stephansdom", der sich für die Erhaltung des Wiener Wahrzeichens einsetzt.