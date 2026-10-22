Ludwig und Faber läuten süße Weihnachtszeit ein

Weihnachten kommt zwar erst im Dezember, doch Dompfarrer Toni Faber und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sind schon jetzt in Adventstimmung. Am Dachboden des Stephansdoms drehte sich am Donnerstag, dem 22. Oktober, alles um einen süßen Vorboten der Weihnachtszeit: den STAUD’S Adventkalender. Faber gab ihm den kirchlichen Segen, Ludwig übernahm erneut die Patenschaft.
Statt Schokolade warten hinter den 24 Türchen fruchtige Überraschungen. Auch optisch hat der Kalender heuer etwas Neues zu bieten: Die Verpackung zeigt Wien von seiner schönsten Seite. Ein Stück Wien zum Aufmachen also - Türchen für Türchen.
Für den musikalischen Rahmen sorgte STAUD’S-Gründer Hans Staud am Klavier. Gemeinsam mit Thomas Strobl, Barbara Helfgott und Eva Maria Marold brachte er weihnachtliche Stimmung auf den Dachboden.
Der Kalender ist für 45 Euro erhältlich. Ein Teil des Erlöses geht an karitative Organisationen, darunter den Verein "Unser Stephansdom", der sich für die Erhaltung des Wiener Wahrzeichens einsetzt.