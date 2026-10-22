Startseite Unterhaltung Leute
John-Harris-Chef Ernst Minar mit Karoline Edtstadler und Bernhard Auinger
John-Harris-Chef Ernst Minar mit Karoline Edtstadler und Bernhard Auinger
Andreas Tischler / Vienna Press
Edtstadler greift zur Hantel

Salzburgs Polit-Prominenz eröffnet Luxus-Fitnessstudio

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger waren beim VIP-Opening des neuen John-Harris-Clubs in Salzburg mit dabei.
Von Heute Entertainment
22.10.2026, 15:09
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Das rote Band ist durch, die Geräte stehen bereit: Bald werden hier Gewichte gestemmt, Bahnen gezogen und Muskeln trainiert. Doch bevor im neuen John-Harris-Club in Salzburg-Maxglan der Fitnessalltag losgeht, durften erst einmal die VIPs einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen.

John-Harris-Boss Ernst Minar war persönlich vor Ort. Auch Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger ließen sich die Eröffnung nicht entgehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach dem traditionellen Durchschneiden des roten Bandes war der neue Club offiziell eröffnet - doch beim Besichtigen blieb es nicht: Die drei griffen gleich selbst zur Hantel.

Jetzt steht Fitness-Fans nichts mehr im Weg: Das Studio ist eröffnet und hat einiges zu bieten, denn wer hier trainiert, muss sich nicht zwischen Hanteln und Wellness entscheiden: Erst stehen auf 4.200 Quadratmetern mehr als 130 Kraft- und Cardiogeräte sowie Kurse wie HYROX und Reformer Pilates bereit. Danach geht’s weiter zum Entspannen - im 20-Meter-Pool, in der Panoramasauna oder im Dampfbad.

red, 22.10.2026, 15:09
Mehr zum Thema
Fitness Fitness-Trends Muskelaufbau Sport

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote