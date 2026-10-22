i John-Harris-Chef Ernst Minar mit Karoline Edtstadler und Bernhard Auinger Andreas Tischler / Vienna Press Edtstadler greift zur Hantel Salzburgs Polit-Prominenz eröffnet Luxus-Fitnessstudio Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger waren beim VIP-Opening des neuen John-Harris-Clubs in Salzburg mit dabei. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 15:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das rote Band ist durch, die Geräte stehen bereit: Bald werden hier Gewichte gestemmt, Bahnen gezogen und Muskeln trainiert. Doch bevor im neuen John-Harris-Club in Salzburg-Maxglan der Fitnessalltag losgeht, durften erst einmal die VIPs einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen.

John-Harris-Boss Ernst Minar war persönlich vor Ort. Auch Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger ließen sich die Eröffnung nicht entgehen.

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John Harris eröffnet in Salzburg i ?

Nach dem traditionellen Durchschneiden des roten Bandes war der neue Club offiziell eröffnet - doch beim Besichtigen blieb es nicht: Die drei griffen gleich selbst zur Hantel.

Jetzt steht Fitness-Fans nichts mehr im Weg: Das Studio ist eröffnet und hat einiges zu bieten, denn wer hier trainiert, muss sich nicht zwischen Hanteln und Wellness entscheiden: Erst stehen auf 4.200 Quadratmetern mehr als 130 Kraft- und Cardiogeräte sowie Kurse wie HYROX und Reformer Pilates bereit. Danach geht’s weiter zum Entspannen - im 20-Meter-Pool, in der Panoramasauna oder im Dampfbad.