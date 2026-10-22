i Arabella Kiesbauer, Ferdinand Seebacher und Simone Stelzer trafen sich zum Trüffel Dinner Andreas Tischler / Vienna Press Luxus-Dinner Eine besondere "Affäre" mit Ferragano und Kiesbauer Wo Salvatore Ferragamo auftaucht, ist italienischer Luxus nicht weit. In Baden tauschte er am Mittwoch Mode gegen Trüffel und toskanischen Wein. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hauch Italien mitten in Niederösterreich: In der Goldkost Baden wurde am Mittwochabend nur das Beste vom Besten aufgetischt. Top-Gastronom Michael Grossauer und das Y Magazin luden zur exklusiven "Truffle Affair" – und holten dafür einen besonderen Stargast aus Italien nach Baden.

Der italienische Unternehmer Salvatore Ferragamo aus der weltberühmten Mode-Dynastie ließ sich das Event nicht entgehen – und er kam nicht mit leeren Händen. Gemeinsam mit Ehefrau Tina hatte er auch die passenden Tropfen im Gepäck: die Weine seines toskanischen Weinguts Il Borro Toscana.

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VIPs bei der "Truffle Affair" i ?

Für den Trüffel sorgte Luca Miliffi, besser bekannt als Trüffelkönig. Er brachte seine kostbarsten Knollen mit nach Baden, während Sternekoch Alexander Mayer für die passende Küche sorgte.

Ferragamo war nicht der einzige prominente Gast des Abends. Auch die heimische Society ließ sich das Trüffel-Spektakel nicht entgehen: Moderatorin Arabella Kiesbauer, Model Katharina Nahlik, Schauspieler Ferdinand Seebacher und Sängerin Simone Stelzer kamen ebenso wie die beiden "Y"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner.

Für eine Nacht tauchten die Gäste in Baden ins italienische Dolce Vita ein: Trüffel auf dem Teller, Weine aus Ferragamos toskanischem Weingut im Glas und prominente Gesellschaft machten den Abend zum kulinarischen und gesellschaftlichen Highlight.