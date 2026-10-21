i "Bilderbuch"-Sänger Maurice Ernst zu Gast bei "Willkommen Österreich" Screenshot ORF Nach Krammer-Exit Bilderbuch-Sänger: "Hätte mir das anders vorgestellt" Der Ausstieg von Michael "Mike" Krammer hat bei Bilderbuch eine Lücke hinterlassen. Sänger Maurice Ernst spricht jetzt offen über den Abschied. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

17 Jahre lang machten Sänger Maurice Ernst und Gitarrist Michael "Mike" Krammer gemeinsam Musik, schrieben Songs und machten Bilderbuch zu einer der erfolgreichsten österreichischen Bands. Doch im März 2026 stieg Krammer aus - ein Schock für viele Fans. Jetzt spricht Ernst bei "Willkommen Österreich" offen über den Exit seines Kollegen.

"Natürlich hätte ich mir das anders vorgestellt," so Ernst ehrlich im Talk mit Stermann und Grissemann und fügt hinzu: "Er ist mein Bruder irgendwo". Krammer ist vor Kurzem Vater geworden und hat sich einen zweiten Lebensmittelpunkt in Südamerika aufgebaut. Nach mehr als 17 gemeinsamen Jahren entschied er sich, aus dem Bandleben auszusteigen.

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BILDERSTRECKE: Bilderbuch i ?

Was bleibt, ist die gemeinsame Geschichte – und vor allem die Erinnerung an jene Momente, in denen die beiden zusammen Musik machten. "Diese kreativen Phasen, wo man wirklich zu zweit in einem Raum war und miteinander was geschrieben hat – das ist etwas so Einzigartiges, das hat man im Leben nicht so oft mit anderen Menschen", erklärt der Musiker.

Wie sich der doch große Wechsel und auch Verlust für ihn langfristig anfühlen wird, weiß er selbst noch nicht. "Das wird man die nächsten Jahre alles erfühlen." Er hat ein "weinendes Auge", gleichzeitig versucht er aber, die Veränderung realistisch zu sehen.

Nur noch sporadischen Kontakt zwischen den Musikern

Und wie geht es Krammer heute? Bereut dieser seinen Ausstieg vielleicht sogar? Darauf konnte Ernst keine wirkliche Antwort geben. "Man schreibt ein bisschen manchmal", verriet er lediglich über den wohl eher spärlichen Kontakt zu seinem langjährigen Weggefährten.

Bilderbuch selbst schlägt inzwischen ein neues Kapitel auf: Mit dem Album "∞+1" und der neuen Gitarristin Uche Yara ist die Band zurück. Die 17 gemeinsamen Jahre mit Krammer bleiben dennoch ein Teil ihrer Geschichte.