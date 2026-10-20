i "Knoll packt an" beim Musikvideo Dreh von Pizzera & Jaus Instagram / oe3hitradio Haare, Make-up, Catering Pizzera & Jaus: Ö3-Star Knoll wird zum Set-Assistenten Hair und Make-up checken, als Double einspringen und im Catering aushelfen: Andi Knoll hatte beim Videodreh von Pizzera & Jaus alle Hände voll zu tun. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bisschen müssen sich die Fans von Pizzera & Jaus noch gedulden, aber: Im Jänner gibt es neue Musik. Einer der Songs heißt "Gemeinsam frei" und das Video dazu wurde am 19. Oktober im Wiener Palais Auersperg gedreht. Unterstützt wurden die Musiker von den jungen Stimmen der Wiener Sängerknaben und Chormädchen – und Ö3-Moderator Andi Knoll.

Denn dieser schaute mit seiner Radiosendung "Knoll packt an" als "Assistent" am Set vorbei und bekam einen Einblick in den Videodreh. "So spannend wie heute war’s für mich schon lange nicht mehr", erzählt er. Er übernahm vor Ort gleich mehrere Jobs – kontrollierte Haare und Make-up, stand als Lichtdouble für Paul Pizzera und Otto Jaus zur Verfügung und sprang beim Catering ein. Und natürlich wollte Knoll auch von den Musikern wissen, was hinter dem neuen Video steckt.

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Für Musiker Otto Jaus war die Begegnung mit den jungen Sängern am Set auch eine Reise zurück in die eigene Kindheit. Schließlich war er selbst einst Wiener Sängerknabe und kann sich in die Kinder hineinversetzen: "Ich weiß genau, wie sich alle jetzt fühlen – sie denken: Wann ist das endlich vorbei?", lachte er im Talk mit Knoll.

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Paul Pizzera ist von der Zusammenarbeit mit den jungen Sängern begeistert. "Das Erlebnis ist großartig, mit diesen kleinen Menschen da arbeiten zu dürfen", schwärmte er. Doch der Kinderchor passt für ihn nicht nur musikalisch zum neuen Song. Auch die Botschaft dahinter macht die Zusammenarbeit perfekt.

In "Gemeinsam frei" geht es um Lebenserfahrung, Fehler und die Liebe. "Die eigenen Fehler auf dem Lebensweg sind keine Sackgassen, sondern leise Wegweiser", erklärte Pizzera. Besonders wichtig ist ihm auch dieser Gedanke: "Dass Herzen mit Narben nicht trotzdem, sondern deshalb tiefer lieben können." Es braucht Mut, sein Herz für jemand anderen zu öffnen. "Ich finde, das zeigt einem manchmal die Zeit", so der Musiker und fügte hinzu: "Und dass man dieses schöne, paradoxe Bild dann mit dem Kinderchor, finde ich total stimmig."