i Beverly und Elsa kämpfen im "Forsthaus Rampensau" gemeinsam um den Sieg Monika FELLNER "Geht gar nicht" Nach erfundener Krankheit: Hasswelle für Forsthaus-Elsa Eine vorgetäuschte Krankheit sorgt im "Forsthaus Rampensau" für Drama. Im Netz rechnen die Zuschauer jetzt mit Kandidatin Elsa Latifaj ab. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 15:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drama auf der Alm – dabei beginnt alles mit einem echten gesundheitlichen Problem: In Folge zwei von "Forsthaus Rampensau" entdeckt Elsa eine Schwellung am Hals und muss zum Arzt. Als sie ins Forsthaus zurückkehrt, erzählt sie ihrer Teamkollegin Beverly, sie habe eine "Entzündung im Blut" und müsse die Show verlassen.

Doch die schockierende Nachricht ist nur erfunden – und Elsa will sich einen Spaß erlauben. Einige Minuten lässt sie Beverly zappeln, bevor sie sie einweiht. Doch diese ist davon so schockiert, dass sie in Tränen ausbricht. "Ich finde das ur nicht lustig, ich mach mir Sorgen um dich," sagt sie unter Tränen.

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Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

Mit erfundener Blutinfektion schockt Elsa die Bewohner

Doch Elsa zieht den Streich weiter durch. Auch den anderen Bewohnern erzählt sie, dass sie wegen einer Blutinfektion ausziehen müsse. Diese sind schockiert. "Das ist wirklich ernst grad", sagt Krappi. Norbert zeigt sich ebenfalls betroffen und nimmt Elsa sogar tröstend in den Arm: "Mann, das tut mir so leid."

Doch dann kann Elsa nicht mehr: Sie bricht lachend auf dem Boden zusammen und löst den Streich auf. Bei einigen Mitbewohnern kommt das gar nicht gut an – und auch die Community ist sauer.

Statt unterhaltener Zuschauern schlägt Elsa jetzt eine Welle an Hass entgegen. "Sowas macht man einfach nicht", schreibt ein User, während andere kommentieren: "Das mit der Krankheit geht gar nicht" oder "Überhaupt nicht lustig". Für viele hat die Kandidatin somit eine Grenze überschritten: "Krank, über sowas Witze zu machen".