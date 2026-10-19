i Tara Tabitha spricht offen über ihre Beziehungsprobleme Screenshot "Ihr seht nur Ausschnitte" Nach Tränen-Drama & Beziehungs-Beichte: Tara wehrt sich Nach intimen Einblicken in ihre Beziehung meldet sich Tara Tabitha jetzt zu Wort – und will nicht alles so stehen lassen, wie es im TV zu sehen war. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Temptation Island VIP" wird die Treue von Promi-Paaren auf die Probe gestellt. Doch bei Tara Tabitha und ihrem Freund Dennis Lodi geht es in Folge zwei nicht um mögliche Flirts mit anderen, sondern um die Probleme in ihrer eigenen Beziehung.

Die Wienerin spricht offen darüber, wie es hinter verschlossenen Türen zwischen ihr und Dennis läuft. Weinend erzählt sie über fehlende Nähe und darüber, dass sie sich von ihm offenbar nicht mehr begehrt fühlt. Die 33-Jährige kann sich im gesamten Jahr gerade einmal an einen richtigen Kuss erinnern. "Vielleicht findet er mich einfach nicht mehr sexy", so Tara und kann die Tränen nicht zurückhalten.

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BILDSTRECKE: Tara Tabitha – Ihr Leben in Bildern i ?

"Erschreckend, mich selbst so zu sehen"

Die Dreharbeiten sind Monate her, doch die Szenen jetzt im TV zu sehen ging der Wienerin nahe – und nun meldet sie sich selbst zu Wort. "Es ist schon krass und teilweise erschreckend, mich selbst so zu sehen", schreibt Tara. Gleichzeitig stellt sie klar: "Ihr seht nur kleine Ausschnitte. Ich bin dort nicht den ganzen Tag weinend in der Ecke gesessen."

Auch zur Kritik an ihrer Offenheit wehrt sie sich: "Ich habe offen über unsere Probleme gesprochen, weil ich das Projekt ernst genommen habe," macht sie klar – nicht, um eine perfekte Beziehung vorzutäuschen.

Auch Dennis' Wunsch nach mehr Zurückhaltung spricht sie an. Er sagt manchmal, dass sie nicht so viel erzählen soll. Tara betont jedoch, dass sie bisher nur Dinge angesprochen hat, die beide öffentlich teilen können. Die 33-Jährige stellt klar: "Die Grenzen anderer müssen nicht dieselben sein wie unsere."