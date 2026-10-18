i "Mausi" Lugner mit dem amtierenden Staatsmeister Daniel (rechts) und Friesacher (links außen), der einen Ehrenpreis bekommen hat Privat Schnelle Autos, große Egos "Mausi" Lugner: "Lieber ein Mann auf der Kartbahn ..." Beim Friesacher Cup im Lignano drehte sich alles um schnelle Karts und große Männer-Egos. Da teilt "Mausi" gleich einmal liebevoll aus. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von wegen gemütlicher Wochenendausflug! Beim Friesacher Cup in Lignano wurde ordentlich aufs Gaspedal gedrückt. Auch Christina "Mausi" Lugner ließ sich das PS-Spektakel nicht entgehen und beobachtete die Herren der Schöpfung ganz genau.

Ihr Fazit fällt herrlich bissig aus. "Beim Friesacher Cup in Lignano sieht man wieder einmal, dass Männer auch im fortgeschrittenen Alter noch ganz kindisch sein können. Sie brauchen dafür nur ein Kart, ein bisschen Benzin und eine Rennstrecke!"

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Mausi" stattet Beauty-Doc Artur Worseg einen Besuch ab i ?

Während der amtierende Staatsmeister Daniel den Sieg einfuhr, durfte sich Friesacher über einen Ehrenpreis freuen. Für "Maus"i stand allerdings weniger die Platzierung als vielmehr der männliche Spieltrieb im Mittelpunkt.

„Lieber ein Mann auf der Kartbahn ...“ Christina Lugner über das ewige Kind im Mann

"Während andere Herren in ihrem Alter langsam darüber nachdenken, wo sie ihren nächsten Urlaub verbringen, geben diese Vollgas, als hinge ihr ganzes Leben davon ab, wer als Erster über die Ziellinie fährt", scherzt die Lugner-Ex.

Und setzt noch einen drauf. "Und ganz ehrlich, lieber ein Mann, der seine Energie auf der Kartbahn verpulvert, als einer, der zu Hause die Nerven seiner Frau strapaziert!"

Immerhin, die Herren hatten ihren Spaß, die Motoren durften ordentlich aufheulen und "Mausi" ihren Senf dazugeben. Ihr Fazit: "Männer werden nicht erwachsen. Ihre Spielzeuge werden nur schneller!"