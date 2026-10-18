i 2013 verwandelte sich Conchita in Donatella Versace conny.at Konkurrenz für Supermodel Wie Heidi Klum! Conchita wird zur Queen of Halloween Conchita Wurst verwandelt Halloween in ein musikalisches Spektakel zwischen Glamour, Grusel, großen Gefühlen und dem passenden Outfit. Von Romina Colerus 18.10.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Grusel, Glamour und ganz viel Drama! Tom Neuwirth alias Conchita Wurst macht Halloween heuer zu seiner ganz persönlichen Bühne. Mit "Haunted Harmonies" lädt der ESC-Star am 31. Oktober ins Wiener Globe und am 4. November ins Grazer Orpheum.

"Halloween ist für mich der perfekte Spielplatz für dramatische Stimmung und große Gefühle, mit einer Prise theatralischer Dunkelheit", schwärmt Conchita. Und eines steht fest, langweilig wird es garantiert nicht! "Ich liebe es, mit Erwartungen zu spielen, und sie dann genüsslich zu brechen."

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Conchita Wurst - ihre Halloween-Looks i ?

Musikalisch wird es schaurig-schön. Songs aus der "Rocky Horror Show" und dem "Phantom der Oper" treffen auf große Klassiker, emotionale Balladen und mitreißende Uptempo-Nummern.

Kostüm-Geheimnis noch streng gehütet

Doch was wäre eine Halloween-Queen ohne den passenden Look? Ähnlich wie Heidi Klum liebt auch Conchita die große Verwandlung. In der Vergangenheit sorgte Tom bereits als Donatella Versace oder Eleonora White für Aufsehen. Was er diesmal aus dem Hut zaubert? Noch streng geheim!

Auch das Publikum darf sich ordentlich herausputzen. Die besten Halloween-Kostüme werden sogar prämiert. Wer also schon immer einmal mit Conchita um die Wette gruseln wollte, hat jetzt die Gelegenheit.