i Julia Furdea macht den Spagat zwischen Familie und Beruf zVg Familie und Beruf Julia Furdea über Spagat: "Balance ist ein Mythos" Julia Furdea spricht im "Heute"-Talk darüber, warum sich Familie und Beruf nicht immer perfekt unter einen Hut bringen lassen. Von Romina Colerus 17.10.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonntags steht Julia Furdea für "Café Puls" vor der Kamera, daheim wartet ihre Familie. Doch wie schafft die Moderatorin den Spagat zwischen Job und Mama-Sein? Ihre Antwort fällt überraschend ehrlich aus: "Balance ist ein Mythos, das gibt es nicht!"

Mal ist sie beruflich besonders eingespannt, dann verbringt sie wieder mehr Zeit mit ihrer Familie. Wichtig sei ihr nur, dass die stressigen Wochen nicht überhandnehmen.

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Babybauch-Shooting von Julia Furdea i ?

Und wo bleibt Julia selbst? Sport hat sich die Moderatorin als persönliche Auszeit fest eingeplant. Für die kleinen Pausen reicht die Zeit allerdings nicht immer. "Aber manche Wochen sind sehr wild, da bleibt kaum Zeit, um 10 Minuten in Stille zu sitzen und meinen Kaffee zu genießen."

Dennoch nimmt sie es gelassen. "Aber auch da weiß ich: Das ist nur eine Phase."