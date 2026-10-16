i Simone Lugner und Alexander Schneller müssen vielleicht als erstes Paar die Alm wieder verlassen JOYN & ATV Satz mit X ... Blamage im "Forsthaus"! Lugner muss ins Exit-Spiel Das ging ordentlich nach hinten los! Ausgerechnet sie muss zittern, als Erste das "Forsthaus Rampensau" zu verlassen. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So schnell kann's gehen! Gerade noch war Simone Lugner davon überzeugt, mit ihrem Teampartner Alexander Schneller den perfekten Schachzug gemacht zu haben. Doch in der neuen, zweiten Folge von "Forsthaus Rampensau" auf ATV und JOYN ist für die Lugner-Witwe bereits eine bittere Pille.

Dabei hatte sie sich ihre Teilnahme durchaus gut überlegt. Während Simone bei ihren Mitbewohnern eher auf Distanz ging und sich damit nicht unbedingt beliebt machte, sammelte Zirkusdirektor Schneller fleißig Sympathiepunkte. Mit Kaffee, Komplimenten und Jonglierkünsten wickelte er die anderen Kandidaten um den Finger.

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Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

"Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus", zeigte sich Simone noch siegessicher. Doch da hatte sie die Rechnung offenbar ohne ihre Mitbewohner gemacht.

Denn beim ersten großen Absägen trifft es ausgerechnet das Duo Lugner/Schneller. In der kommenden Folge müssen sie gegen Julia und Ebru im sogenannten "Rein-Raus-Spiel", einem Exit-Spiel, antreten und um den weiteren Verbleib zittern.