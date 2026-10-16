i Sabrina Wlk wird im TV böse angefeindet ATV In neuer TV-Show „Du wirst langsam alt!“ – Abrechnung mit Sabrina Wlk Autsch, das hat gesessen! Während Sabrina Wlk ihr Barbie-Image loswerden will, schießt Reality-Kollegin Adriana Vasic scharf gegen sie. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Optik, neues Image, neues Leben! Sabrina Wlk will endlich weg vom Ruf der operierten Reality-Barbie. Nachdem sie sich bereits Filler und überschüssiges Gewebe aus dem Gesicht entfernen ließ, lädt sie bei "REALITY, OIDA!" zum großen Neustart-Empfang.

Ihr Ziel, nicht mehr nur als TV-Püppchen wahrgenommen werden, sondern als Geschäftsfrau durchstarten. Doch während Sabrina an ihrem neuen Image feilt, fliegen andernorts die Giftpfeile!

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"Reality, Oida!" - die ersten Fotos der neuen Show i ?

Bei einer "Project X"-Party in Wiener Neudorf knöpft sich Adriana Vasic die Reality-Kollegin ordentlich vor. Der Zickenkrieg schwelt schon länger, schließlich hatte Sabrina ihr einst vorgeworfen, sie als Reality-Barbie zu kopieren.

Kommen sich näher: Wlk-Ex Daniel und Adriana ATV

Jetzt schlägt Adriana zurück. "Schatz, die Einzige, die glaubt, sie ist irgendwer oder irgendwas, bist du." Und setzt noch einen drauf: "Du bist nicht die einzige blonde Frau in ganz Österreich. Du wirst jetzt langsam alt und kannst uns die Reality-Bubble übergeben."

Besonders pikant, bei Adrianas Party hilft ausgerechnet Sabrinas Ex Daniel Fischer mit. Und Adriana macht kein Geheimnis daraus, dass sie einer möglichen Annäherung nicht abgeneigt wäre. "Sobald der Daniel ein bisschen Alkohol getrunken hat, pickt er an mir, und dann wird er wahrscheinlich eh versuchen, mit mir zu schmusen."

Ob Sabrina diese Kombination besonders lustig findet? Daniel hofft jedenfalls, dass seine Ex gar nicht erst auftaucht. Zu sehen gibt's den nächsten Reality-Zoff am Montag um 20.15 Uhr bei "REALITY, OIDA!" auf ATV und JOYN.