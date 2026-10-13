i "Queen von Österreich!" Sabrina Wlk wird von Ex Daniel verspottet. Joyn "Kann sie wer runterholen?" "Die glaubt, sie ist Queen!" Ex verspottet Sabrina Wlk Bei "Reality, Oida!" kommt es zum unangenehmen Wiedersehen zwischen Sabrina Wlk und ihrem Ex Daniel Fischer. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte der 30. Geburtstag von Jungbauer Johannes bei "Reality, Oida! Bussi, Beef & Party" eine ausgelassene Feier werden. Doch ein unerwarteter Gast sorgt für ordentlich Zündstoff.

Ausgerechnet Sabrina Wlks Ex Daniel Fischer taucht auf der Party auf – und das, obwohl er gar nicht eingeladen war!

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Mitgebracht wurde er von Alpenlydia, die an diesem Abend für die musikalische Unterhaltung sorgt. Als Sabrina ihren Verflossenen entdeckt, ist die Stimmung sofort im Keller. "Wollt ihr mich verarschen? Was macht dieser Mensch hier?", schießt es aus ihr heraus.

Sabrina will nichts mehr von Ex wissen

Schon wenige Tage zuvor hatte Daniel versucht, Kontakt zu seiner Ex aufzunehmen. Seine Nachricht: "Wollte halt schauen, ob du noch lebst." Doch Sabrina hat von ihrem Verflossenen endgültig genug. "Ich will keinen Kontakt zu diesem Menschen haben", stellt sie klar.

Auch eine Instagram-Story ihres Ex, die sie als Seitenhieb gegen sich versteht, bringt sie auf die Palme. Ihr vernichtendes Urteil: "Daniel ist wie ein Kaugummi in der Fußsohle."

Daniel lässt trotz Abfuhr nicht locker

Auf der Tanzfläche kommt es schließlich zum direkten Aufeinandertreffen. Daniel will die Gelegenheit nutzen, um die Sache mit Sabrina zu klären. Als er auf sie zugeht und sie begrüßen möchte, dreht sie sich weg.

Das passt dem Reality-Star überhaupt nicht. "Die glaubt nach wie vor, die ist die Queen von ganz Österreich. Kann die mal jemand auf den Boden holen?", wettert er anschließend.

"Ich kann die um den Finger wickeln"

Warum er sich bei seiner Ex entschuldigen soll, versteht Daniel nicht. Für Sabrina ist die Sache hingegen eindeutig. Sie sieht keinen Grund, ihren Verflossenen überhaupt zu begrüßen. "Ich möchte keinen Kontakt", macht sie ihm unmissverständlich klar.

Doch von dieser deutlichen Abfuhr lässt sich Daniel offenbar nicht beeindrucken. Ganz im Gegenteil! Er ist sich sogar sicher, dass er bei Sabrina noch immer Chancen hätte. "Wenn ich's wirklich drauf anleg', ich wette, ich kann die nochmal um den Finger wickeln", tönt er selbstbewusst.