i Romee Strijd 2018 im Swarovski-Look auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg. IMAGO / ABACAPRESS; TikTok Kurz vor Show Völlig aufgelöst! Aus für "Victoria’s Secret"-Model Sie hoffte auf ihr großes Comeback, doch Romee Strijd wird bei der Victoria’s-Secret-Show nicht dabei sein. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus der Traum vom Comeback! Romee Strijd (31) wird bei der diesjährigen Victoria’s Secret Fashion Show nicht über den Laufsteg gehen. Das hat das niederländische Topmodel selbst in zwei sichtlich emotionalen Videos auf TikTok verraten.

Dabei hatte sie sich alles so schön vorgestellt. Den ganzen Sommer über trainierte Strijd hart, Anfang September flog sie zum Casting nach New York. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder wollte sie unbedingt noch einmal als Engel auf den Laufsteg.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Zwischen 2014 und 2018 gehörte sie fix zur Show, 2018 durfte sie sogar das Swarovski-Outfit tragen.

Doch dann hörte sie wochenlang nichts. "Ich habe jeden Tag um ein Update gebeten", erzählt sie. Noch am Montag, wenige Tage vor der Show am Sonntag, hatte sie keine Antwort: "Sie haben weder abgesagt noch bestätigt, und ich glaube, es wird ein Nein."

"Ich fühle mich nicht unterstützt"

Als Begründung bekam sie schließlich zu hören, sie würde "dieses Jahr nicht in die Show passen". Das Nein selbst sei kein Problem, so Strijd, das gehöre zum Modeln dazu. Was sie aber wirklich ärgert, ist das Verhalten ihrer eigenen Agentur. "Ich fühle mich von meiner Agentur nicht unterstützt. Ich habe nicht das Gefühl, die ganze Wahrheit zu erfahren."

Die lange Ungewissheit habe ihr viel psychischen Stress gemacht. "Die ganze Geschichte geht nicht auf, und dadurch fühle ich mich noch schlechter, als die Show nicht zu bekommen."

Ganz allein ist sie damit nicht.

Auch Model-Kollegin Frida Aasen bestätigte unter Strijds Video, dass sie nach dem Casting in New York eine Absage bekam.

Für Strijd ist das Thema Victoria’s Secret damit wohl erledigt. Noch einmal zu einem Casting für die Show will sie vermutlich nicht gehen. "So oder so, es ist ein abgeschlossenes Kapitel, und es wird wahrscheinlich eine gute Show."