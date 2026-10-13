i Maschmeyer geht zu weit! Gründerin bricht fast zusammen RTL "Ich war den Tränen nahe" Influencerin bei "Höhle der Löwen" bloßgestellt Eigentlich wollte Leonie Steinhauer bei "Die Höhle der Löwen" mit ihrem Produkt überzeugen. Doch statt Lob gab es Kritik an ihrem Aussehen. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 17:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hatte Leonie Steinhauer (26) wohl nicht gerechnet! Gemeinsam mit ihrer Mutter Ines Frey stellte sie in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" ihr Start-up HyEx vor.

Doch statt nur über ihre Geschäftsidee zu sprechen, musste sich die junge Gründerin plötzlich Kommentare über ihre aufgespritzten Lippen anhören. Besonders Investor Carsten Maschmeyer fand deutliche Worte.

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"Ich will dir nicht zu nahe treten. Du bist eine sehr schöne Frau. Ich finde, es ist zu viel, es sieht nicht natürlich aus", erklärte der Unternehmer vor laufenden Kameras. Maschmeyer legte nach und fragte, ob sie nicht selbst noch einmal ihr Produkt verwenden müsse. Später folgte ein weiterer Seitenhieb: "Du brauchst eine Weile keine Aufspritzung mehr."

Gründerin kämpft mit den Tränen

Für Leonie waren diese Aussagen offenbar besonders verletzend. Auf TikTok meldet sich die 26-Jährige nun zu Wort und macht ihrem Ärger Luft. "Ich komme in diese Sendung, um mein Produkt bewerten zu lassen, um mir Hilfe zu holen, und dann muss ich mir zweimal anhören, wie mein Aussehen ist", kritisiert sie.

Besonders emotional wird die Gründerin, als sie über ihre Vergangenheit spricht. Schon während ihrer Schulzeit sei sie wegen ihres Aussehens gemobbt worden. "Ich war den Tränen nahe, ich war kurz vorm Weinen, weil seit meiner Jugend schon immer Leute Probleme mit meinem Aussehen hatten", erzählt sie sichtlich getroffen.

Auch beim Produkt hagelt es Kritik

Dabei wollte Leonie mit ihrem Start-up eigentlich anderen Menschen helfen. Nach einer eigenen misslungenen Hyaluron-Behandlung entwickelte sie gemeinsam mit ihrer Mutter HyEx, ein Produkt, das solche Beauty-Pannen korrigieren soll.

Doch auch die Geschäftsidee konnte die Investoren nicht überzeugen. Judith Williams bemängelte fehlende wissenschaftliche Nachweise für die versprochene Wirkung. Auch der geplante Verkaufspreis von 89 Euro sorgte für Skepsis.

Für 250.000 Euro wollten die Gründerinnen 25,1 Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. Am Ende stiegen jedoch alle Investoren aus. Leonie verließ die Show somit nicht nur ohne Deal, sondern auch mit einer persönlichen Enttäuschung.