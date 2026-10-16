Lugner-Partner Schneller geht mit Enten baden!

Von der Kärntner Alm direkt ins Bällebad! Zirkusdirektor Alexander Schneller, der derzeit mit Simone Lugner bei "Forsthaus Rampensau" zu sehen ist, zeigte bei der Eröffnung von "Bubble Planet" in der Wiener METAStadt, was er draufhat.
Statt gemütlich in der Badewanne zu sitzen, balancierte der Artist kurzerhand auf einer Hand über einem Meer aus gelben Badeenten. Ein Auftritt, der sich sehen lassen konnte!
Aber nicht nur Schneller hatte seinen Spaß. Auch Christine Reiler, Natalia Ushakova, Max Stiegl und zahlreiche weitere Promis ließen sich bei der Österreichpremiere blicken.
Auf rund 1.800 Quadratmetern warten in der neuen Erlebniswelt unter anderem riesige Seifenblasen, verblüffende Spiegelräume und ein Bällebad mit mehr als 300.000 Kugeln.