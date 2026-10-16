i Alexander Schneller ging baden COFO/ René Brunhölzl Abgetaucht Lugner-Partner Schneller geht mit Enten baden! Im "Forsthaus Rampensau" kämpft er an der Seite von Simone Lugner , in Wien landete Alexander Schneller jetzt zwischen Badeenten. Von Heute Entertainment 16.10.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von der Kärntner Alm direkt ins Bällebad! Zirkusdirektor Alexander Schneller, der derzeit mit Simone Lugner bei "Forsthaus Rampensau" zu sehen ist, zeigte bei der Eröffnung von "Bubble Planet" in der Wiener METAStadt, was er draufhat.

Statt gemütlich in der Badewanne zu sitzen, balancierte der Artist kurzerhand auf einer Hand über einem Meer aus gelben Badeenten. Ein Auftritt, der sich sehen lassen konnte!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bubble Planet Wien i ?

Aber nicht nur Schneller hatte seinen Spaß. Auch Christine Reiler, Natalia Ushakova, Max Stiegl und zahlreiche weitere Promis ließen sich bei der Österreichpremiere blicken.

Christine Reiler und Natalia Ushakova mischten sich auch unter die Eröffnungsgäste COFO/ René Brunhölzl

Auf rund 1.800 Quadratmetern warten in der neuen Erlebniswelt unter anderem riesige Seifenblasen, verblüffende Spiegelräume und ein Bällebad mit mehr als 300.000 Kugeln.