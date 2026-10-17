i Simone Lugner trauert um ihre Hündin. Andreas Tischler / Vienna Press Große Trauer Todesfall! Simone Lugner sagt plötzlich alles ab Simone Lugner musste am Freitag einen Termin absagen. Dahinter steckt ein trauriger Grund: Ihre geliebte Hündin Amy ist gestorben. Von Heute Entertainment 17.10.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kurzfristige Absage hatte bei Simone Lugner einen traurigen Hintergrund: Die Witwe von Richard Lugner musste sich von ihrer geliebten Hündin Amy verabschieden.

"Eigentlich wollte ich damit nicht in die Zeitung", erklärt sie gegenüber "Heute". Nachdem sie am Freitag eine Veranstaltung absagen musste, kamen jedoch Fragen auf.

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Als ein Bekannter die Nachricht weitererzählte, entschied sich die "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmerin, öffentlich selbst aufzuklären.

Simone hat ein großes Herz für Tiere. Hier sieht man sie mit ihren beiden Hunden. Andreas Tischler / Vienna Press

Hündin wurde 16 Jahre

"Meine Hündin ist über Nacht von mir gegangen", lässt Simone Lugner traurig wissen. Ganze 16 Jahre lang war Amy an ihrer Seite.

Die Hündin kam als Welpe aus einer Tötungsstation in Ungarn zu ihr und wurde zu einer treuen Begleiterin.

Simone Lugner mit Amy. zVg

Ihre Liebe zu Tieren beeinflusste Simone auch in ihrem Alltag: Die 44-Jährige entschied sich vor Jahren für ein veganes Leben und hält sich seither strikt daran.