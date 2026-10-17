Todesfall! Simone Lugner sagt plötzlich alles ab

Eine kurzfristige Absage hatte bei Simone Lugner einen traurigen Hintergrund: Die Witwe von Richard Lugner musste sich von ihrer geliebten Hündin Amy verabschieden.
"Eigentlich wollte ich damit nicht in die Zeitung", erklärt sie gegenüber "Heute". Nachdem sie am Freitag eine Veranstaltung absagen musste, kamen jedoch Fragen auf.
Als ein Bekannter die Nachricht weitererzählte, entschied sich die "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmerin, öffentlich selbst aufzuklären.
"Meine Hündin ist über Nacht von mir gegangen", lässt Simone Lugner traurig wissen. Ganze 16 Jahre lang war Amy an ihrer Seite.
Die Hündin kam als Welpe aus einer Tötungsstation in Ungarn zu ihr und wurde zu einer treuen Begleiterin.
Ihre Liebe zu Tieren beeinflusste Simone auch in ihrem Alltag: Die 44-Jährige entschied sich vor Jahren für ein veganes Leben und hält sich seither strikt daran.