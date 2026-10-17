i Rebecca Horner und ihr Ehemann Andrey Kaydanovskiy Olesya Parfenyuk Couture als zweite Haut Rebecca Horner wird zu lebendem Kunstwerk Rebecca Horner sorgte beim Jubiläumsfest von Designerin Flora Miranda im SO/ Vienna für einen ganz besonderen Auftritt. Von Romina Colerus 17.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kleider aus Daten statt nur aus Stoff? Für Flora Miranda längst Alltag! Seit zehn Jahren verbindet die gebürtige Salzburgerin Mode mit Kunst und modernster Technologie. Das wurde das im SO/ Vienna ordentlich gefeiert, inklusive neuer Kollektion und einer besonderen Live-Performance.

Für den Hingucker des Abends sorgte die ehemalige Ballerina Rebecca Horner, die Mirandas außergewöhnliche Kreationen in Bewegung präsentierte. Ihr Urteil: "In Floras Kleidern zu tanzen ist toll, weil man spürt sie nicht. Sie schmiegen sich so an den Körper an, dass die Mode schlichtweg eins mit dem Körper wird. Besonders diese liquiden Design, die sie für den heutigen Abend ausgewählt – unterstützt durch die Textilwahl – fühlen sich wie eine zweite Haut an!“

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Jubiläum "Ten Years of Flora Miranda" i ?

Unter den Gästen waren unter anderem Sängerin Dorretta Carter, ORF-Kulturchef Martin Traxl und Moderatorin Teresa Vogl.

Besonders begeistert zeigte sich Carter: "This woman is insane – and I love it!" Auch Traxl schwärmte: "Flora ist für mich ein unglaubliches Kreativbündel, das Kunst und Mode auf höchst fantasievolle Weise verbindet und uns heute mit ihren mutigen, außergewöhnlichen Designs in eine andere Welt entführt hat."