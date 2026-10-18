i KATARINA LINDBICHLER Fotografie Rührende Worte Conny Kreuter emotional: "Niemand hat mir gesagt ..." Seit knapp drei Wochen ist "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter Mama. Jetzt verrät die 40-Jährige, wie sehr die kleine Luna ihr Leben verändert hat. Von Romina Colerus 18.10.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 30. September machte die kleine Luna das Glück von Conny Kreuter und ihrem Partner Norbert perfekt. Seither dreht sich bei der Profitänzerin alles um ihren kleinen Sonnenschein. Auf Instagram gewährt sie nun einen besonders persönlichen Einblick in ihr neues Leben.

"Mama sein ist das Schönste, was mir je passiert ist. Und manchmal auch das Herausforderndste", schreibt Kreuter offen zu den Fotos, auf denen sie ihre Tochter liebevoll im Arm hält.

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Conny Kreuter ist Mama! Die kleine Luna ist da i ?

Doch mit dem Mutterglück sind auch Gefühle gekommen, die die 40-Jährige so noch nie erlebt hat. "Es ist Liebe, die alles überstrahlt, und eine Verletzlichkeit, die ich vorher nicht kannte", gesteht sie.

Und sie führt noch weiter aus. "Es ist, jeden Tag über sich hinauszuwachsen. Für einen kleinen Menschen, der das eigene Herz für immer verändert hat."

Dabei liegt eine aufregende Zeit hinter der frischgebackenen Mama. Nach 26 Stunden Wehen kam Luna schließlich per Kaiserschnitt zur Welt. Mittlerweile genießen Mutter und Tochter ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen.