i Andie Gabauer (Gesang, Akustikgitarre), Didi Baumgartner (Gesang, E-Gitarre) und Werner Eichhorn (Gesang, Akustikgitarre) Andy Dobersberger Neue Musik FreeMenSingers stellen klar: "Sicher nix KI!" Die FreeMenSingers feierten im ausverkauften Wiener CasaNova ein rundes Jubiläum und hatten gleich ihre neue Platte im Gepäck. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 14:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andie Gabauer, Didi Baumgartner und Werner Eichhorn ließen es als FreeMenSingers ordentlich krachen und präsentierten ihr drittes Album "Oh My God" erstmals auf Vinyl.

"Wir sind stolz darauf, so lange, 20 Jahre, durchgehalten zu haben", freute sich das Trio. Ihr Erfolgsrezept? "Alles echt & live und sicher nix KI."

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Mitgefeiert haben unter anderem Ex-Skistar Lizz Görgl, Sänger Louie Austen und Anna Fay. Austen zeigte sich begeistert und wünschte den Musikern gleich ein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Wenn das kein Ansporn ist!