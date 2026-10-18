Nachwuchs bei Melissa Naschenweng! Emma ist da

Kuscheln statt Kuhglocken! Melissa Naschenweng zeigt sich auf Facebook von ihrer ganz zärtlichen Seite. Eng an ein neugeborenes Kalb geschmiegt, strahlt die Kärntnerin in die Kamera.
"Nachwuchs! Emma ist da. Gerade mal ein paar Stunden alt", verkündet sie stolz und teilt gleich einen besonders süßen Schnappschuss.
Auf ein aufwendiges Fotoshooting wurde dabei verzichtet. "Keine perfekten Bilder, aber dafür echte Momente", schreibt Melissa.
Die kleine Emma hat das Herz der Sängerin offenbar schon im Sturm erobert. So süß kann Nachwuchs sein!