i Christina Stürmer macht Pause picturedesk.com "Es wird ruhiger" Auszeit! Christina Stürmer zieht sich zurück Nach einem vollen Konzertjahr zeigt sich Sängerin Christina Stürmer dankbar. Doch jetzt schaltet sie einen Gang zurück – zumindest vorerst. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Was für ein Konzertjahr …" Sängerin Christina Stürmer blickt auf die vergangenen Monate zurück – auf viele unvergessliche Konzertabende, schöne Momente und ein tolles Publikum bei allen ihren Auftritten: Dafür zeigt sich die Sängerin dankbar. Doch jetzt soll erst einmal Schluss mit dem großen Trubel sein.

"Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, eine Pause zu machen", verkündet die "Ich lebe"-Sängerin. Sie will sich eine Auszeit nehmen, um sich wieder auf andere Dinge konzentrieren zu können: "Durchatmen, Kraft tanken und Zeit für das haben, was sonst oft zu kurz kommt."

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Christina Stürmer i ?

Nicht nur auf der Bühne, auch im Netz will sich die 44-Jährige vorerst zurücknehmen. "Hier auf Social Media wird es deshalb ruhiger werden", schreibt sie.

Wie lange Christina Stürmer pausiert, ist offen

Einen konkreten Zeitplan gibt es nicht. Stattdessen will sie alles auf sich zukommen lassen. "Wie aktiv ich in nächster Zeit sein werde, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht."

Doch ihre Fans können gleich wieder Aufatmen - denn sie stellt sofort klar: Ein endgültiger Abschied soll das allerdings nicht sein. Das wird "keine Pause für immer – eher ein Innehalten." Mit "bis bald" verabschiedet sie sich in die wohlverdiente Auszeit.