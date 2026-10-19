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„AY CARAMBA! – Gruselwusel“ findet am 24. Oktober im Wiener Nobelhotel Le Méridien statt
„AY CARAMBA! – Gruselwusel“ findet am 24. Oktober im Wiener Nobelhotel Le Méridien statt
zVg/Simon Dorner
Grusel-Glamour

Schaurig: Tamara Mascara bittet zum Hexentanz

Am 24. Oktober verwandelt sich das Wiener Le Méridien für das Halloween-Special von "AY CARAMBA!" in eine schaurig-schöne Partyzone.
Von Heute Entertainment
19.10.2026, 10:19
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Tanzschuhe polieren, Vampirzähne auspacken und ab aufs Parkett! Bei "AY CARAMBA! – Gruselwusel" wird Halloween heuer besonders schwungvoll gefeiert.

Drag-Queen Tamara Mascara sorgt am DJ-Pult für heiße Beats, während Hexen, Vampire und andere Nachtschwärmer die Tanzfläche unsicher machen dürfen.

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Ab 18.30 Uhr wird das Wiener Hotel Le Méridien zur Grusel-Disco. Um 20.15 Uhr startet ein Tanzworkshop mit "Dancing Stars"-Profi Dimitar Stefanin, bevor die Profis seiner "Tanzschule Stefanin" gemeinsam mit Tamara Mascara um 21.30 Uhr für eine spektakuläre Show sorgen. Den Abschluss bildet um 22.15 Uhr das "Lady Styling".

Und weil Halloween ohne Verkleidung nur halb so lustig ist, sind schaurig-schicke Outfits ausdrücklich erwünscht. Also rein ins Kostüm und rauf aufs Parkett.

red, 19.10.2026, 10:19
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