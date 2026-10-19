i Jazz Gitti mit ihrem neuen Mini-Schwein Jessica Instagram / jazzgitti_official Neue Mitbewohnerin "Zum Fressen süß": Jazz Gitti zeigt ihr Mini-Schwein Hund und Katzen bekommen bei Jazz Gitti tierische Gesellschaft: Die Sängerin stellt ihren neuen Liebling vor. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Jazz Gitti ist tierischer Nachwuchs eingezogen! Neben Hund und Katzen gehört jetzt auch Mini-Schwein Jessica zur Familie. In einem süßen Video stellt die Sängerin ihrer Community das neue Familienmitglied vor.

Dass Jessica bereits einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat, daran lässt die Musikerin keinen Zweifel. "Ist sie nicht zum Fressen süß?", schwärmt sie. Mit dem kleinen Schwein ist jetzt also "noch mehr Leben im Haus".

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"Unsere Tiere bringen jede Menge Irrsinn, Spaß und Abwechslung in unseren Alltag", schreibt Jazz Gitti. Sie sind "unglaublich intelligent", jedes auf seine eigene Art besonders und immer wieder für Überraschungen gut. Ihr Fazit: "Bei uns wird es garantiert nie langweilig!"

Jazz Gitti feiert ihren 80er im Machfelderhof i ?

Das neue Hausschwein Jessica kommt bei den Fans offenbar gut an – und Jazz Gitti nutzt die Gelegenheit gleich, um weitere Schweinchen an ihre Community zu vermitteln: "Es gibt noch weitere acht Schweinchen, die einen guten Platz suchen."

Wer jetzt ebenfalls schwach wird, kann sich wohl direkt bei der Sängerin melden und sein Glück versuchen.